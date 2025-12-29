Confidenciales

Exministro del interior Juan Fernando Cristo criticó el aumento “desproporcionado” del salario mínimo anunciado por el presidente Petro

El exjefe de la cartera política advirtió sobre los impactos negativos dentro de la economía de las familias clase media y de las pequeñas y medianas empresas.

Redacción Semana
30 de diciembre de 2025, 3:14 a. m.
El exministro del Interior Juan Fernando Cristo cuestionó con dureza el incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno nacional, al advertir que, aunque es válido subirlo por encima de la inflación, el ajuste aprobado para este año resulta “desproporcionado” y con riesgos serios para el empleo y la economía de los hogares.

Cristo señaló que durante los últimos tres años, el país venía aplicando una política “exitosa” de aumentos reales del salario mínimo, con incrementos de varios puntos por encima de la inflación, orientados a recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. Sin embargo, aseguró que el aumento del 23 por ciento rompe esa tendencia de gradualidad y prudencia.

“El incremento decretado cuadruplica la inflación de este año y supera en siete puntos porcentuales la propuesta presentada por las centrales obreras”, afirmó el exministro, al tiempo que advirtió que esta decisión podría traducirse en un aumento significativo de la informalidad y el desempleo, especialmente en los sectores más vulnerables del mercado laboral.

Cristo también alertó sobre el impacto que la medida tendría en los pensionados, cuyas mesadas se ajustan únicamente con base en la inflación, así como en las finanzas de las familias de clase media, que enfrentarían mayores costos en bienes y servicios esenciales.

Según el exjefe de la cartera política, las micro, pequeñas y medianas empresas, responsables de cerca del 80 por ciento del empleo formal en el país, serían uno de los sectores más golpeados por el incremento, debido al aumento abrupto de sus costos laborales.

“El aumento moderado de los años anteriores fue positivo. El aprobado hoy es desproporcionado y, al final, tendrá un impacto negativo en el bolsillo de millones de colombianos”, concluyó.

