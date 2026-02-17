Dirección y horarios para encontrar trabajo: hasta el 21 de febrero la Alcaldía de Bogotá realiza una feria de empleo móvil

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá lanzó una nueva Unidad Móvil a la que los ciudadanos pueden asistir para, desde allí, aplicar a las vacantes laborales que ofrecen las empresas aliadas a la alcaldía.

Esta herramienta ofrecida por la agencia brinda “cursos de hoja de vida” y otros servicios que les facilitarán a los ciudadanos conectar con el mercado laboral. Además, también ofrece más de 2.000 vacantes laborales con empresas aliadas.

Esta Unidad Móvil de Atención se puso en circulación desde el lunes 16 hasta el sábado 21 de febrero en el barrio Simón Bolívar de la capital de la República.

Calle 74 A # 63 - 04

Barrio Simón Bolívar, localidad de Barrios Unidos

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.

En este lugar los ciudadanos podrán registrar su hoja de vida y recibir atención personalizada para postularse a vacantes laborales y participar en procesos de selección laboral en tiempo real.

Esta unidad está equipada como una oficina oficial de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, de tal forma que les permitirá a las personas con movilidad reducida el acceso con una rampa adecuada.

Según la Alcaldía de Bogotá, gracias a los programas de “Bogotá Trabaja”, al menos 108.521 personas se han empleado entre enero de 2024 y diciembre de 2025. Mientras tanto, 47.130 ciudadanos se formaron y mejoraron su perfil laboral en este mismo rango de tiempo.

“Bogotá Trabaja” es la iniciativa del gobierno distrital que genera este tipo de ferias y herramientas que le permiten a los ciudadanos tener mejores oportunidades laborales. Las cifras oficiales de la alcaldía detallan la vinculación laboral a 60.502 mujeres, 52.299 jóvenes y 7.182 personas mayores de 50 años entre enero de 2024 y diciembre de 2025.

Las iniciativas del gobierno distrital le han permitido a los ciudadanos nuevos empleos. Foto: Alcaldía de Bogotá - API

Acceso a las vacantes para las personas que no pueden acceder al barrio Simón Bolívar

La Unidad Móvil prometió recorrer las localidades de la capital semanalmente; es por esto que se anticipa que esta misma dinámica se llevará a diferentes lugares en los próximos días.

No obstante, la agencia distrital habilitó la inscripción en línea y aquellas personas que no se pueden dirigir al barrio Simón Bolívar podrán postularse en el Portal Bogotá en la página oficial de la entidad de la alcaldía.

La alcaldía es enfática y le recuerda a los ciudadanos que no es necesario el uso de intermediarios; así mismo, señaló que la iniciativa es totalmente gratuita para quienes desean postularse o recibir alguna asesoría.