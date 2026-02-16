Bogotá

La Alcaldía de Bogotá arrienda predios en la Carrera Séptima para comercio: así podrán plantear la propuesta los emprendedores

SEMANA conoció que la fecha límite para que los ciudadanos se sumen a la subasta se amplió al 23 de febrero.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

16 de febrero de 2026, 4:20 p. m.
Las personas naturales se pueden postular para quedarse con el arrendamiento de cualquier predio.
Las personas naturales se pueden postular para quedarse con el arrendamiento de cualquier predio. Foto: IDU

La Alcaldía de Bogotá anunció el aprovechamiento económico de 21 predios adquiridos y demolidos en la carrera Séptima. Esta decisión del gobierno distrital involucra exclusivamente las tierras demolidas entre las calles 24 y 99, mientras comienzan las obras del metro en este sector de la capital.

Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, declaró: “Trabajamos durante estos 2 años para que, por primera vez, el Instituto de Desarrollo Urbano tuviera la posibilidad de hacer aprovechamiento económico de estos lotes mientras inicia este proyecto que esperamos poder licitar a finales de 2027”.

x
El arriendo será por tres años, incialmente. Foto: IDU

Esta propuesta le permitirá al arrendatario hacer uso del predio por tres años, que pueden ser prorrogables. El tiempo depende del inicio de las obras en este corredor vial.

Según la entidad distrital, esta decisión se tomó con el fin de evitar que los lotes sean vandalizados o invadidos; así mismo, aseguran que esta oportunidad permitiría el embellecimiento de este sector de la ciudad. En estos momentos, los predios permanecen cerrados y en vigilancia del IDU.

Bogotá

Reunión entre el Ministerio del Interior e indígenas y afros del Cauca se retrasó: manifestantes dejaron salir a empleados retenidos en el CAN

Bogotá

Pilas, esta es la popular ruta de TransMilenio que cambia su horario

Bogotá

Polémica porque indígenas llegaron a Bogotá a encerrar a funcionarios en sus puestos de trabajo: ¿por qué lo hacen?

Vehículos

Atención, motociclistas: Distrito dará curso gratuito para novatos este 21 de febrero

Bogotá

Comunidades indígenas del Cauca tienen cercadas las instalaciones del Ministerio de Educación y la ANT: personal está encerrado

Bogotá

Inicia la construcción de esperado puente en Bogotá tras cinco años de retrasos e incumplimientos

Bogotá

¿Perdió su cédula y se encuentra en Bogotá? Alcaldía da el paso a paso de cómo podría recuperarla antes de las elecciones

Nación

Alertas para este lunes 16 de febrero por alto riesgo de deslizamientos en Colombia: 389 municipios en peligro por intensas lluvias

Medellín

¿Qué tan probable es una crisis sanitaria tras las inundaciones en Urabá?

Medellín

Nuevo jardín infantil en Medellín, ¿dónde quedará ubicado y cuándo será inaugurado?

Las personas naturales pueden postularse

El director Molano señaló que la invitación es pública; los 21 predios están distribuidos en 14 lotes, que serán arrendados. No obstante, no pueden ser utilizados para cualquier negocio.

“En esta zona se podrán realizar actividades acordes al uso del suelo; se pueden hacer restaurantes, cafés, containers, actividades que generen seguridad y tranquilidad, pero sobre todo que mejoren la calidad de vida de quienes viven y transitan en el sector”, destacó Molano. SEMANA conoció que no es necesario ser una persona jurídica para estar en la subasta.

x
Se arrendarán en 14 lotes. Foto: IDU
Inicia la construcción de esperado puente en Bogotá tras cinco años de retrasos e incumplimientos

Según la entidad distrital, esta decisión se tomó con el fin de evitar que los lotes sean vandalizados o invadidos; así mismo, aseguran que esta oportunidad permitiría el embellecimiento de este sector de la ciudad. En estos momentos, los predios permanecen cerrados y en vigilancia del IDU.

La entidad encargada de planear, construir y mantener la infraestructura vial y el espacio público de la ciudad adelanta un proceso de selección público a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP. Cualquier ciudadano puede postularse para hacer una propuesta en torno a alguno de los predios puestos a disposición por la alcaldía en este link.

Estas son las direcciones de los 21 predios agrupados en 14 lotes.

Avanza la recuperación de malla vial en la Carrera Séptima entre la 170 y 134, ¿cuándo terminarán las obras?
  • Carrera 7 # 44 – 17
  • Carrera 7 # 51A – 14
  • Carrera 7 # 51 – 28
  • Calle 51 # 6 – 75
  • Carrera 7 # 49 – 52
  • Carrera 7 # 58 – 18
  • Carrera 7 # 57 – 58
  • Carrera 7 # 57 – 75
  • Carrera 7 # 80 – 16
  • Carrera 7 # 79B – 26
  • Carrera 1 # 84B – 85
  • Carrera 1 # 84C – 13
  • Carrera 1 # 84C – 35
  • Carrera 1 # 84D – 20

Más de Bogotá

En la sede de la Agencia Nacional de Tierras se registraron bloqueos protagonizados por comunidades afrodescendientes durante el desarrollo de una jornada de protesta.

Reunión entre el Ministerio del Interior e indígenas y afros del Cauca se retrasó: manifestantes dejaron salir a empleados retenidos en el CAN

El incremento que entra en vigencia es de $350 pesos.

Pilas, esta es la popular ruta de TransMilenio que cambia su horario

Trabajadores del Dane (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) escapan al encierro que los sometieron comunidades indígenas, el 14 de febrero de 2026, en Bogotá

Polémica porque indígenas llegaron a Bogotá a encerrar a funcionarios en sus puestos de trabajo: ¿por qué lo hacen?

Manifestación de motociclistas en contra de la prohibición del parrillero en moto en Bogotá Abril 4 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

Atención, motociclistas: Distrito dará curso gratuito para novatos este 21 de febrero

Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca tienen bloqueado el Ministerio de Educación.

Comunidades indígenas del Cauca tienen cercadas las instalaciones del Ministerio de Educación y la ANT: personal está encerrado

Finalmente empezará la construcción de este puente que mejorará la seguridad de los peatones en Usaquén.

Inicia la construcción de esperado puente en Bogotá tras cinco años de retrasos e incumplimientos

Cédula ciudadanía

¿Perdió su cédula y se encuentra en Bogotá? Alcaldía da el paso a paso de cómo podría recuperarla antes de las elecciones

Segunda Feria de empleabilidad "Más Empleos Cali" Organizado por la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de desarrollo económico.

Megaferia de empleo de la Alcaldía de Bogotá: horario y programación

Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara y el hombre que hizo la denuncia.

Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara se pronunció sobre la presunta retención de un hombre: contó su verdad de lo que pasó

Noticias Destacadas