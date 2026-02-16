La Alcaldía de Bogotá arrienda predios en la Carrera Séptima para comercio: así podrán plantear la propuesta los emprendedores

La Alcaldía de Bogotá anunció el aprovechamiento económico de 21 predios adquiridos y demolidos en la carrera Séptima. Esta decisión del gobierno distrital involucra exclusivamente las tierras demolidas entre las calles 24 y 99, mientras comienzan las obras del metro en este sector de la capital.

Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, declaró: “Trabajamos durante estos 2 años para que, por primera vez, el Instituto de Desarrollo Urbano tuviera la posibilidad de hacer aprovechamiento económico de estos lotes mientras inicia este proyecto que esperamos poder licitar a finales de 2027”.

El arriendo será por tres años, incialmente. Foto: IDU

Esta propuesta le permitirá al arrendatario hacer uso del predio por tres años, que pueden ser prorrogables. El tiempo depende del inicio de las obras en este corredor vial.

Según la entidad distrital, esta decisión se tomó con el fin de evitar que los lotes sean vandalizados o invadidos; así mismo, aseguran que esta oportunidad permitiría el embellecimiento de este sector de la ciudad. En estos momentos, los predios permanecen cerrados y en vigilancia del IDU.

Las personas naturales pueden postularse

El director Molano señaló que la invitación es pública; los 21 predios están distribuidos en 14 lotes, que serán arrendados. No obstante, no pueden ser utilizados para cualquier negocio.

“En esta zona se podrán realizar actividades acordes al uso del suelo; se pueden hacer restaurantes, cafés, containers, actividades que generen seguridad y tranquilidad, pero sobre todo que mejoren la calidad de vida de quienes viven y transitan en el sector”, destacó Molano. SEMANA conoció que no es necesario ser una persona jurídica para estar en la subasta.

Se arrendarán en 14 lotes. Foto: IDU

La entidad encargada de planear, construir y mantener la infraestructura vial y el espacio público de la ciudad adelanta un proceso de selección público a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP. Cualquier ciudadano puede postularse para hacer una propuesta en torno a alguno de los predios puestos a disposición por la alcaldía en este link.

Estas son las direcciones de los 21 predios agrupados en 14 lotes.

