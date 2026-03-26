Turismo

Un plan imperdible en Bogotá para descubrir fósiles y dinosaurios

El plan incluye diversas actividades para acercar al público a los dinosaurios que habitaron el territorio colombiano.

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Redacción Semana
26 de marzo de 2026, 4:36 a. m.
Ecos de Gigantes.
Ecos de Gigantes. Foto: Universidad del Rosario

Un nuevo espacio dedicado a la historia natural y la paleontología abrió sus puertas en el centro de Bogotá con una exposición que busca acercar al público al estudio de los fósiles y la evolución de la vida en la Tierra.

Se trata de “Ecos de Gigantes”, una muestra instalada en la plaza principal de la Universidad del Rosario, en la localidad de La Candelaria, que propone un recorrido por distintos momentos de la historia geológica del planeta y por algunos de los hallazgos paleontológicos realizados en Colombia.

La exposición reúne réplicas a gran escala de fósiles encontrados en el país, además de piezas originales y material científico que permiten explicar cómo ha cambiado la biodiversidad en el territorio colombiano a lo largo de millones de años.

A través de este recorrido, los visitantes pueden conocer algunos de los descubrimientos más relevantes realizados por investigadores en distintas regiones del país y comprender cómo el análisis de fósiles permite reconstruir los ecosistemas que existieron antes de la aparición del ser humano.

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Dinosaurio
Ecos de Gigantes. Foto: Universidad del Rosario

Uno de los ejes de la muestra es la explicación de las eras Mesozoica y Cenozoica, periodos clave para entender la evolución de las especies que habitaron el planeta.

Parte del material presentado en la exposición está relacionado con investigaciones realizadas en regiones como La Guajira, considerada un área de gran interés para los estudios paleontológicos debido a la presencia de fósiles.

Además de observar fósiles y réplicas, los visitantes podrán interactuar con espacios educativos diseñados para todas las edades, donde la ciencia se presenta de manera didáctica.

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La iniciativa también busca fortalecer la divulgación científica y acercar el conocimiento académico a la ciudadanía, mostrando la importancia de los estudios sobre la historia natural del planeta.

La programación también incluye una actividad especial llamada “Noches de Playa Cretácica”, dedicada a explorar cómo era la vida en los mares que existieron hace millones de años.

Ecos de Gigantes
Ecos de Gigantes. Foto: Universidad del Rosario

El evento se realiza el primer y tercer sábado de cada mes entre las 5:00 p. m. y las 7:00 p. m. Para participar en esta actividad es necesario realizar un pre-registro, cuya información y formulario están disponibles en la página web de la Universidad del Rosario.

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La exposición estará disponible del 4 de marzo al 4 de mayo y contará con entrada abierta al público. Los horarios serán de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., mientras que sábados, domingos y festivos estará abierta de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.