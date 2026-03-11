Recomendaciones para disfrutar del sendero de Monserrate: días y horarios para tener en cuenta

El Cerro de Monserrate, ubicado en los cerros orientales de Bogotá, es uno de los mayores símbolos de Bogotá. Caminar por sus senderos es uno de los planes imperdibles para turistas y visitantes internacionales y nacionales.

Recomendaciones que debe tener en cuenta para ir al sendero de Monserrate

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) entregó las siguientes recomendaciones al respecto:

No consuma comida durante el ascenso. Use ropa cómoda y calzado adecuado. Utilice bloqueador solar. Hidrátese durante el recorrido, manteniendo la distancia. Permanezca a la derecha para ascender y descender. En caso de aglomeración, conserva la calma y no salgas por caminos o senderos no autorizados. Por la alta exigencia física, se recomienda que el ascenso lo realicen personas mayores de 14 años y se abstengan de hacerlo mujeres en estado de embarazo o personas con afecciones cardíacas o respiratorias. Recuerde que en el sendero de Monserrate no hay servicios de baños públicos, ya que el sendero no cuenta con infraestructura de acueducto y alcantarillado para prestar el servicio.

El IDRD no aconseja realizar el ascenso a las siguiente personas:

Mujeres embarazadas. Personas con antecedentes de enfermedades cardíacas. Personas con diagnósticos de hipertensión, hipotensión o glicemia. Personas con asma, enfermedades respiratorias crónicas o dependencia de oxígeno. Personas con movilidad reducida. No asistir bajo el efecto de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas.

El sendero se puede subir de miércoles a lunes en su horario habitual de 5:00 a. m. a la 1:00 p. m

Ubicado en los cerros orientales, es uno de los mayores símbolos de Bogotá. Foto: IDRD

¿De dónde surgió su nombre y cuáles son esas creencias e historias que giran alrededor de su historia?

Monserrate ha considerado como un espacio tradicional de peregrinación religiosa debido a que en su cúspide reposa un santuario que data del año 1640 y que alberga la estatua del Señor Caído de Monserrate, un Cristo al que se le atribuyen varios milagros, según fieles y devotos.

En seis datos curiosos podrá conocer parte de su historia que quizá no conocía y que dan cuenta del interés que siempre ha despertado entre sus visitantes, quienes han compartido de generación en generación varias creencias fascinantes sobre su origen.

Su nombre fue elegido en honor a la Virgen Morena de Monserrat, cuyo santuario se ubica en Barcelona, España, explica la Alcaldía de Bogotá a través de su página web.

Desde que nació existe el mito de que Monserrate es un volcán que podría hacer erupción en cualquier momento, sin embargo, diversos científicos de Colombia han estudiado la geología de esta montaña y aseguran que esta idea es falsa. Los estudios pueden consultarse en el Servicio Geológico Colombiano.

Entre los milagros que se le han atribuido a lo largo de los años a la estatua del Cristo Caído, se destaca el de sanar a los enfermos. Además, la creencia popular afirma que le crece el pelo y que cuando han bajado la estatua ha pesado más que cuando se ha subido.

De la visita en parejas, existe el mito de que si visitan Monserrate siendo novios nunca se casarán y hasta aumenta la probabilidad de su pronta separación.

La historia cuenta que Monserrate ha resistido 3 terremotos entre los años 1743 y 1827, mientras que la iglesia del cerro contiguo de Guadalupe se derribó las tres veces.

El vía crucis que se ve en los alrededores del santuario de Monserrate y a lo largo del camino es de origen italiano.