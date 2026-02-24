El departamento de Risaralda es un destino que cautiva con sus diferentes paisajes como bosques verdes, termales y majestuosos nevados que dominan el horizonte, creando escenarios dignos de postal.

Su ecosistema biodiverso ofrece un abanico de matices para todo tipo de viajero, el cual se puede disfrutar al explorar cada uno de sus municipios, incluido Santa Rosa de Cabal, un pueblo conocido por conquistar paladares con su emblemático chorizo.

De acuerdo con el portal oficial de turismo Colombia Travel, esta población se ha ganado, desde hace décadas, la reputación de ofrecer uno de los mejores chorizos del país, convirtiéndose en un verdadero referente del turismo gastronómico en la región.

Por eso, quienes llegan atraídos por sus paisajes y encantos naturales encuentran en su cocina un motivo adicional para enamorarse del destino. Aquí, ningún visitante se va sin probar este emblemático embutido, protagonista en la variada oferta de restaurantes locales, donde se prepara de manera artesanal y puede disfrutarse cocido, frito o asado a la parrilla.

El tradicional chorizo santarrosano se distingue por su cuidadosa elaboración, que comienza con la rigurosa selección de las mejores carnes de cerdo.

Iglesia de Santa Rosa de Cabal en Risaralda Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Cabal en Risaralda / API

Posteriormente, estas carnes se pican a mano para conservar su textura ideal y se condimentan con cebolla, tomate, ajo, pimienta, comino y una mezcla especial de aliños que le da ese sabor auténtico e inconfundible que lo ha hecho famoso.

Cada bocado de este embutido es una explosión de tradición, orgullo local y auténtico sabor colombiano que deleita tanto a turistas nacionales como extranjeros.

Santa Rosa de Cabal, uno de los destinos más relajantes de la región

Además de esta experiencia de turismo gastronómico que ofrece este municipio de Risaralda, también se consolida como uno de los lugares más relajantes de la región gracias a sus populares termales.

Estos escenarios naturales, formados gracias a la actividad volcánica de las montañas cercanas, reciben visitantes durante todo el año, atraídos no solo por los relajantes baños que ofrecen sus aguas ricas en minerales, sino por estar situados en entornos de exuberante vegetación y hermosos paisajes.

Cada una de estas características los convierte en espacios ideales para disfrutar en familia, con amigos o en pareja, extendiendo una invitación a la contemplación y el descanso. En estos lugares, la fuerza de la naturaleza se transforma en calma, convirtiendo cada visita en una oportunidad para desconectarse y recargar energía.

Otro factor de Santa Rosa de Cabal que lo convierte en un destino de gran interés es que es uno de los principales accesos al Parque Nacional Los Nevados, donde es posible emprender caminatas a gran altura para descubrir lagos de ensueño y picos cubiertos de glaciares.