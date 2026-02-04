Turismo

El pueblo de Risaralda, conocido como el ‘manantial de occidente’, un destino de bellos paisajes e ideal para el ecoturismo

Está ubicado a 70 kilómetros de Pereira.

Redacción Semana
4 de febrero de 2026
Belén de Umbría.
Belén de Umbría. Foto: Alcaldía de Belén de Umbría Facebook

El departamento de Risaralda, ubicado en el Eje Cafetero colombiano, es un destino turístico con gran encanto. Su territorio, pequeño en extensión, mezcla naturaleza, cultura cafetera y pueblos con encanto.

Una de estas poblaciones es Belén de Umbría, ubicada a 70 kilómetros de Pereira, y conocida como la ‘villa de los guayacanes’, árbol representativo de la zona, y como el ‘manantial de occidente’.

“El ecoturismo ha encontrado un territorio apto para su desarrollo debido a la gran variedad de climas, fauna y flora. Selvas y bosques maduros, observatorios de aves, cascadas perdidas en el bosque, historia y cultura son algunos de los atractivos que el visitante encuentra en esta población”, señala el portal Rutas del Paisaje Cafetero.

Belén de Umbría
Belén de Umbría es uno de los municipios de tradición cafetera. Foto: Tomada: Rutas del Paisaje Cultura Cafetero

Otros cultivos importantes en la población son el plátano, la yuca, el maíz y el fríjol.

Historia

De acuerdo con la Gobernación de Risaralda, el municipio hereda su nombre de los umbras, una comunidad indígena que ocupó las tierras en las que se ubica actualmente, en un sector de la cordillera Occidental. Hasta 1870 existió en sus alrededores Taciquirí, un pequeño asentamiento indígena.

La fundación oficial del poblado se produce en 1890 por iniciativa de Antonio Hoyos, Santiago Velásquez, Antonio Parra, entre otros colonos. En un principio se llamó Arenales, más tarde Higueronal y luego Belén de Umbría.

“En 1911 fue erigido como municipio y limita con Anserma y Risaralda, en Caldas. Sin embargo, hasta 1931, esta población figuró como Mocatán, pero en este mismo año se le devolvió el actual nombre”, agrega la gobernación.

Ni Salento ni Filandia. Tres encantadores pueblos para vivir una experiencia única en el Eje Cafetero

Atractivos

Uno de los principales eventos culturales del municipio son las fiestas de la paisanidad, las cuales se llevan a cabo entre los meses de octubre y noviembre.

“Para los que quieran disfrutar y conocer la típica vida paisa, deberán visitar Belén de Umbría a finales de octubre y noviembre y asistir a las fiestas de la paisanidad, donde la alcaldía ofrece a ritmo de música antioqueña y aguardiente todo tipo de eventos culturales, musicales y gastronómicos", destaca el sitio Paisaje Cultural Cafetero.

“El resto del año, el municipio tiene una variada oferta hotelera y gastronómica, que permite un descanso t

