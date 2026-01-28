Turismo

Así es el municipio risaraldense que enamora con sus ríos y mágicos escenarios naturales; está a pocos kilómetros de Pereira

Este destino se distingue por contar con una extensa red de cuerpos de agua que embellecen su paisaje.

Redacción Turismo
28 de enero de 2026, 5:09 p. m.
Área de manejo especial de Alto de Amurrupá.
Área de manejo especial de Alto de Amurrupá. Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Pueblo Rico en Risaralda / API

Explorar el departamento de Risaralda, en Colombia, es adentrarse a una región que cautiva a sus visitantes con una diversidad de paisajes que parecen sacados de un cuento, con bosques verdes interminables, aguas termales reconfortantes y majestuosos nevados.

Su riqueza natural invita tanto al descanso y la contemplación como a la aventura, ofreciendo experiencias que van desde momentos llenos de calma hasta emocionantes actividades en escenarios mágicos, como los que se encuentran en el municipio de Pueblo Rico.

Esta población, localizada sobre la cordillera Occidental a solo 93 kilómetros al noroccidente de Pereira, se distingue por contar con una extensa red de cuerpos de agua que embellecen su paisaje, ofreciendo a sus visitantes la posibilidad de vivir experiencias auténticas, relajantes y enriquecedoras.

Tiene una extensión de 632 kilómetros cuadrados y se ubica a 1.560 metros sobre el nivel del mar. Su clima templado, con una temperatura promedio de 20 °C, favorece actividades económicas principalmente enfocadas en la agricultura y la ganadería, señala la Gobernación de Risaralda en su sitio web.

Desde la Alcaldía Municipal destacan que este encantador pueblo risaraldense es un destino privilegiado, gracias a su combinación de cultura, naturaleza y tradición. Estas cualidades lo convierten en un escenario ideal para el ecoturismo, el turismo comunitario y para vivir una experiencia auténtica que conecta al visitante con la esencia del Eje Cafetero.

Pueblo Rico, Risaralda
Ruta del sendero Kaway. Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Pueblo Rico en Risaralda / API

La pureza de su entorno natural hacen de Pueblo Rico un auténtico santuario de biodiversidad, donde conviven una rica variedad de flora y fauna, junto a múltiples pisos térmicos que van desde el páramo hasta los climas frío, medio y cálido.

Debido a esta diversidad climática, en el territorio no solo se impulsa una abundante producción agrícola, sino que también ofrece al visitante paisajes cambiantes y sorprendentes, ideales para vivir experiencias únicas en contacto directo con la naturaleza.

Algunos de sus atractivos más populares para quienes desean hacer turismo ecológico son:

  • Jardín Botánico Cuna de Venus.
  • Parque Natural Municipal Rio Negro.
  • Parque Natural Nacional Tatamá.
  • Reserva Natural Alto Amurrapa.
  • Vereda Montebello, ideal para hacer avistamiento de aves.

Además, quienes se animan a visitar este territorio también tienen la oportunidad de hacer etnoturismo en diferentes resguardos indígenas como Santa Cecilia y Villa Claret.

Por otro lado, en el Parque Regional Municipal Río Negro y en el Parque Natural Nacional Tatamá, se puede hacer turismo científico debido a que son espacios que albergan diversas especies de fauna y flora en vía de extinción.

Para quienes buscan diversión y rincones naturales llenos de encanto, el Jardín Botánico Cuna de Venus, en la orilla del Río Negro, en el rio Gito y el Río Guarato, es la mejor opción. En este recorrido también se encuentran otras joyas naturales dignas de admirar como la quebrada Piedras y el rio Amurrupá, entre otros tesoros escondidos que hacen de este rincón risaraldense un destino único.

