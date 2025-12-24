Turismo

Así es el ‘pulmón verde’ de Risaralda, un encantador destino rodeado de bosques, ríos y cascadas, perfecto para días de descanso

Este destino se encuentra a dos horas de Pereira.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
24 de diciembre de 2025, 3:32 p. m.
El café es una de las actividades económicas y turísticas de este municipio risaraldense
El café es una de las actividades económicas y turísticas de este municipio risaraldense Foto: Getty Images

Risaralda se ha consolidado como un destino turístico único que destaca por su biodiversidad y su ambiente relajado, ideal para quienes buscan escapar de estrés del día a día.

En este departamento, la zona cafetera se fusiona con paisajes montañosos y exuberantes selvas tropicales, en donde es posible disfrutar de hermosas vistas, además de realizar actividades de ecoturismo, como el avistamiento de aves, el rafting en sus ríos, o explorar las aguas termales de Santa Rosa de Cabal, conocidas por sus propiedades terapéuticas.

Así es el municipio menos poblado de Risaralda, un destino destacado por sus hermosos paisajes y diversidad de fauna y flora

Así mismo, este departamento es famoso por su café, y muchos turistas aprovechan para conocer sobre los procesos del cultivo de este grano, uno de los más importantes del país.

Cultivo de café
Visitar fincas cafeteras, uno de los planes para hacer en Pueblo Rico, Risaralda. Foto: Getty Images

Risaralda cuenta con 14 municipios, dentro de los que se incluye Pueblo Rico, que es considerado el ‘pulmón verde’, gracias a su amplia biodiversidad y la variedad de tonos que le dan sus encantos naturales.

Turismo

Colombia proyecta cerrar 2025 con 21,7 millones de viajeros y fortalece destinos con apoyo suizo

Turismo

A cuatro horas de Bogotá: el rincón tranquilo de Boyacá, ideal para escapadas de frío, naturaleza y planes de aventura

Turismo

El municipio de clima cálido en el Quindío, perfecto para el senderismo, las cabalgatas y para montar en bicicleta

Turismo

El pueblo boyacense de estilo colonial y con zócalos en sus construcciones, un destino encantador y perfecto para el ecoturismo

Turismo

El municipio boyacense que tiene nombre de departamento cafetero; un destino lleno de historia y paisajes que enamoran

Turismo

Así es uno de los pueblos más jóvenes de Antioquia, destino de gran riqueza acuática que en el pasado se llamó Puerto Uribe

Turismo

El municipio boyacense enclavado entre montañas, bañado por ríos y con aguas termales; imperdible para unos días de descanso

Contenido en colaboración

NAIO Palomino: inversión fraccionada en un destino que combina lujo, naturaleza y comunidad

El portal Rutas del Paisaje Cultural Cafetero indica que este municipio es un manto verde que se extiende en el occidente, convirtiéndose en el pulmón más grande y biodiverso del departamento y se ha consolidado como un refugio para personas que buscan la tranquilidad y belleza que ofrece la naturaleza.

Está ubicado a 92 kilómetros de la ciudad de Pereira y es un destino en el que se encuentra el hogar de más de 600 especies de aves llamado Montezuma Rain Forest Reserve & Ecolodge. Allí, es posible observar, por ejemplo, la Bangsia de Tatamá, ave endémica de esta zona.

No es Marsella. El colorido pueblo de Risaralda perfecto para pasar días de descanso, a hora y media de Pereira

Información de la Gobernación de Risaralda indica que en la lista de atractivos turísticos de este municipio se encuentran, entre otros, el Parque Nacional Natural Tatamá, el río Guarato y el Centro de Investigaciones karabí.

A estos se suman la Reserva Ecológica Karagabí, la cascada de la vereda Samaria, el Jardín Botánico, el Parque Natural del Río Negro, los cerros tutelares y piscinas naturales donde es posible pasar momentos de esparcimiento.

Pueblo Rico, Risaralda.
Pueblo Rico destaca por su biodiversidad. Foto: Redes Alcaldía de Pueblo Rico/API.

En la lista de festividades que se celebran en Pueblo Rico están las fiestas aniversarias, el Encuentro Nacional de Bandas de Música, el Festival de Danzas, el mercado campesino, las fiestas navideñas y la feria artesanal.

Este pueblo también cuenta con sitios de interés patrimonial, como la Casa del Míster, el Templo Parroquial Corazón de María, y la casa hostería ‘Piel Roja’.

Rutas del Paisaje Cultural Cafetero indica que este es un territorio multicultural, porque allí convergen comunidades afrodescendientes, indígenas y mestizas. En este territorio se cuenta con la tradición de los Embera-Chamí, el sabor de los afrocolombianos y la pujanza emprendedora de los mestizos de raíces paisas, que hacen de rincón risaraldense, un destino único.

Mas de Turismo

Cultivo de café

Así es el ‘pulmón verde’ de Risaralda, un encantador destino rodeado de bosques, ríos y cascadas, perfecto para días de descanso

Destinos competitivos que impulsan el turismo de los más de 21,7 millones de viajeros en Colombia

Colombia proyecta cerrar 2025 con 21,7 millones de viajeros y fortalece destinos con apoyo suizo

Lago de Tota

A cuatro horas de Bogotá: el rincón tranquilo de Boyacá, ideal para escapadas de frío, naturaleza y planes de aventura

La Tebaida, Quindío

El municipio de clima cálido en el Quindío, perfecto para el senderismo, las cabalgatas y para montar en bicicleta

Saboyá, Boyacá.

El pueblo boyacense de estilo colonial y con zócalos en sus construcciones, un destino encantador y perfecto para el ecoturismo

Caldas, Boyacá

El municipio boyacense que tiene nombre de departamento cafetero; un destino lleno de historia y paisajes que enamoran

Puerto Triunfo

Así es uno de los pueblos más jóvenes de Antioquia, destino de gran riqueza acuática que en el pasado se llamó Puerto Uribe

El espino, BOyacá

El municipio boyacense enclavado entre montañas, bañado por ríos y con aguas termales; imperdible para unos días de descanso

Cartagena de Indias

Guía práctica para ver el alumbrado navideño en Cartagena sin perderse sus mejores atractivos

Guatavita, Colombia

Cinco pueblos de Cundinamarca para despedir el 2025 contemplando hermosos paisajes

Noticias Destacadas