Risaralda se ha consolidado como un destino turístico único que destaca por su biodiversidad y su ambiente relajado, ideal para quienes buscan escapar de estrés del día a día.

En este departamento, la zona cafetera se fusiona con paisajes montañosos y exuberantes selvas tropicales, en donde es posible disfrutar de hermosas vistas, además de realizar actividades de ecoturismo, como el avistamiento de aves, el rafting en sus ríos, o explorar las aguas termales de Santa Rosa de Cabal, conocidas por sus propiedades terapéuticas.

Así es el municipio menos poblado de Risaralda, un destino destacado por sus hermosos paisajes y diversidad de fauna y flora

Así mismo, este departamento es famoso por su café, y muchos turistas aprovechan para conocer sobre los procesos del cultivo de este grano, uno de los más importantes del país.

Visitar fincas cafeteras, uno de los planes para hacer en Pueblo Rico, Risaralda. Foto: Getty Images

Risaralda cuenta con 14 municipios, dentro de los que se incluye Pueblo Rico, que es considerado el ‘pulmón verde’, gracias a su amplia biodiversidad y la variedad de tonos que le dan sus encantos naturales.

El portal Rutas del Paisaje Cultural Cafetero indica que este municipio es un manto verde que se extiende en el occidente, convirtiéndose en el pulmón más grande y biodiverso del departamento y se ha consolidado como un refugio para personas que buscan la tranquilidad y belleza que ofrece la naturaleza.

Está ubicado a 92 kilómetros de la ciudad de Pereira y es un destino en el que se encuentra el hogar de más de 600 especies de aves llamado Montezuma Rain Forest Reserve & Ecolodge. Allí, es posible observar, por ejemplo, la Bangsia de Tatamá, ave endémica de esta zona.

Información de la Gobernación de Risaralda indica que en la lista de atractivos turísticos de este municipio se encuentran, entre otros, el Parque Nacional Natural Tatamá, el río Guarato y el Centro de Investigaciones karabí.

A estos se suman la Reserva Ecológica Karagabí, la cascada de la vereda Samaria, el Jardín Botánico, el Parque Natural del Río Negro, los cerros tutelares y piscinas naturales donde es posible pasar momentos de esparcimiento.

Pueblo Rico destaca por su biodiversidad. Foto: Redes Alcaldía de Pueblo Rico/API.

En la lista de festividades que se celebran en Pueblo Rico están las fiestas aniversarias, el Encuentro Nacional de Bandas de Música, el Festival de Danzas, el mercado campesino, las fiestas navideñas y la feria artesanal.

Este pueblo también cuenta con sitios de interés patrimonial, como la Casa del Míster, el Templo Parroquial Corazón de María, y la casa hostería ‘Piel Roja’.

Rutas del Paisaje Cultural Cafetero indica que este es un territorio multicultural, porque allí convergen comunidades afrodescendientes, indígenas y mestizas. En este territorio se cuenta con la tradición de los Embera-Chamí, el sabor de los afrocolombianos y la pujanza emprendedora de los mestizos de raíces paisas, que hacen de rincón risaraldense, un destino único.