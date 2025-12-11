El Eje Cafetero es, sin duda, uno de los destinos más codiciados para visitar en temporada de vacaciones. Esta región brinda una combinación de atractivos que llaman la atención de propios y extraños, pues es un territorio que deslumbra por su belleza natural, con extensos cultivos de café, pero también con montañas, ríos, cascadas y miradores que lo hacen único.

En esta región del país está Risaralda, que es un destino imperdible para los amantes de la naturaleza y la cultura. En estas tierras los viajeros pueden disfrutar de actividades al aire libre como el senderismo, la observación de aves y la relajación en aguas termales, mientras se sumergen en la biodiversidad tropical que caracteriza la región.

Pereira es la capital de este departamento, y se caracteriza por ser una ciudad vibrante y acogedora que combina la modernidad con la tradición cafetera, en donde es posible disfrutar de una rica taza de esta bebida típica de Colombia.

Este es uno de los municipios para visitar en un viaje por el Eje Cafetero. | Foto: Página Rutas del Paisaje Cultural Cafetero

Risaralda alberga en su territorio un total de 14 municipios, cada uno con sus encantos y belleza no solo natural sino arquitectónica. Uno de ellos es Santuario, un destino que quien llega hasta allí queda admirado.

Una de las particularidades es que la entrada al pueblo está adornada con el arco de Nuestra Señora del Carmen y desde el casco urbano se aprecian sus bellos paisajes. El paso por la calle Real, con hermosos balcones y fachadas típicos de la arquitectura antioqueña, es uno de los planes imperdibles.

Es un destino lleno de tradición y cultura cafetera, que ofrece lindas panorámicas y gran biodiversidad que llaman la atención en este colorido pueblo, conocido como la ‘puerta del Tatamá’, ya que es el principal ingreso al parque nacional que lleva el mismo nombre.

Belleza natural

Los paisajes en Santuario enamoran y atraen a quienes buscan en el municipio una forma de estar en paz, desconectarse del día a día y disfrutar la naturaleza. Este atributo es de los que más llama la atención en este municipio risaraldense, ya que como su nombre lo indica, este territorio es un santuario de fauna y flora, ideal para quienes disfrutan del senderismo y avistamiento de especies, entre otras actividades al aire libre.

El cultivo de café es la principal fuente económica de Santuario, Risaralda. | Foto: Getty Images

La principal fuente de la economía es la producción cafetera, pero en los últimos años ha cobrado fuerza el ecoturismo y el turismo científico, en la zona de influencia del Parque Nacional Natural Tatamá y el Parque Municipal Natural Planes de San Rafael, dos lugares ideales para vivir una experiencia diferente y única.