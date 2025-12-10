Así es el pueblo más antiguo de Risaralda, una joya histórica rodeada de montañas y perfecta para el ecoturismo

Risaralda es uno de los departamentos cafeteros en Colombia. Es un destino que les ofrece a los viajeros una mezcla de paisajes naturales, cultura cafetera y diversidad de alternativas para realizar actividades al aire libre.

Este territorio permite sumergirse en el proceso de producción del café y maravillarse con parques y reservas naturales donde los amantes de la naturaleza pueden disfrutar planes como el senderismo, la observación de aves y la exploración de bosques tropicales.

Pereira, capital del departamento, es un buen punto de partida para explorar Risaralda, ofreciendo una mezcla de modernidad y tradiciones. Desde su arquitectura y su gastronomía, hasta su vibrante vida nocturna, esta ciudad refleja la calidez y el espíritu acogedor de la región.

El departamento alberga 14 municipios y se dice que el más antiguo es Guática, un destino que les ofrece a los viajeros una temperatura promedio de 20 grados centígrados.

Guática es considerado el municipio más antiguo de Risaralda. | Foto: Gobernación de Risaralda/API.

Según información de la Gobernación de Risaralda, se considera como fecha de su fundación el 8 de marzo de 1627, por disposición de Lesmes de Espinosa y Saravia, Oidor y visitador de la Real Audiencia.

Como la mayoría de municipios de la región, su fundación oficial se dio entre finales del siglo XIX y principios del XX, en la colonización antioqueña. Luego de crearse como cabecera del distrito de Nazareth en 1892, y de pasar a formar parte de San Clemente en 1905, fue declarado municipio de 1921.

Despensa agrícola

A este pueblo se le conoce como la despensa agrícola de Risaralda y les ofrece a los turistas un entorno verde y acogedor, que puede apreciarse desde el ingreso al pueblo con su jardín botánico y su gran cantidad de montañas.

Rodeado por el río Guática, este es un encantador destino en el que los viajeros disfrutan lindas cascadas y otros afluentes que le dan un toque especial al municipio. La riqueza hídrica, sin duda, es una de sus fortalezas.

El café es uno de los principales soportes de la economía en Guática. | Foto: Getty Images

Se dice que visitar Guática es enamorarse de sus paisajes, su café y de la oferta natural que ofrece este municipio que hace parte del Paisaje Cultural Cafetero.

Para los aventureros, este destino brinda la posibilidad de disfrutar deportes extremos, recreación y turismo ecológico.

Además, quienes lo visitan tienen la oportunidad de conocer varios sitios de interés, entre ellos, el Jardín Botánico, los chorros, el cerro de Gamonrá y el tigre.