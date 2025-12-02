El departamento de Risaralda es uno de los destinos para visitar en el Eje Cafetero. Con 14 municipios, este territorio destaca por su cultura cafetera, su belleza natural y sus encantos culturales que lo hacen especial y atractivo para visitar en un viaje por esta región colombiana.

En la lista de municipios se encuentra Mistrató, un destino que se caracteriza por una exuberante vegetación, que permite apreciar diferentes tonos de verde, en medio de extensos cultivos de café que se aprecian en las montañas.

Se dice que Mistrató proviene de la palabra misitaradó, como llaman los indígenas Embera al lugar donde está ubicado el pueblo. Esta palabra descompuesta significa: misi (loras), tara (muchas), do (río), lo que se traduce como río de muchas loras. Los Embera aún habitan la región, principalmente en el corregimiento de San Antonio del Chamí, según el portal Rutas del Paisaje Cultural Cafetero.

Este es un municipio para visitar en el departamento de Risaralda. | Foto: Gobernación de Risaralda/API.

Ideal para los amantes de la aventura

Este destino, ubicado a dos horas de Pereira, capital del departamento, es perfecto para quienes buscan actividades de aventura, en medio de un ambiente tranquilo y rodeado de naturaleza.

En los alrededores de la cabecera municipal, los turistas se encuentran con varios lugares adecuados para la práctica del ecoturismo y los deportes extremos.

De acuerdo con datos de la Gobernación de Risaralda, el territorio de este municipio se caracteriza por ser quebrado y diverso, extendiéndose desde los 550 hasta los 3.900 metros sobre el nivel del mar, por lo que ofrece diversidad de pisos térmicos, desde el cálido y húmedo valle hasta los páramos fríos y silenciosos.

El 70% de la superficie de Mistrató está cubierta por bosques protegidos y surcada por ríos y quebradas de aguas cristalinas, por lo que se erige como un santuario hídrico.

Es un lugar indicado para quienes disfrutan del avistamiento de aves, pues allí se dice que hay más de 500 especies de aves. En el occidente del pueblo se encuentra el Santuario Ecológico de Barcinal, que ofrece una gran ciénaga donde abundan la fauna y la flora, un espacio ideal para los pajareros.

Este destino es ideal para el senderismo y el ecoturismo. (Foto de referencia). | Foto: Getty Images

Para los amantes de la naturaleza también está la Cascada del Sutú, que tiene 80 metros de altura y se envuelve en un velo de niebla que la convierte en un espectáculo natural. Llegar hasta este lugar es toda una experiencia que se vive en medio de caminos sembrados de flores y árboles nativos, indica la Gobernación.

A estos tesoros naturales se suma la vereda La María, un destino para la práctica de pesca deportiva y cabalgatas, con bellas cascadas y paisajes.