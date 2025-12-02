Suscribirse

El destino risaraldense donde el turismo de aventura cobra vida entre cascadas y ríos cristalinos, un mágico santuario natural

Este lugar se encuentra a dos horas de Pereira, capital del departamento.

Redacción Turismo
2 de diciembre de 2025, 12:14 p. m.
Mistrató
Este municipio cafetero está lleno de encantos y magia. | Foto: Rutas del Paisaje Cultural Cafetero/API.

El departamento de Risaralda es uno de los destinos para visitar en el Eje Cafetero. Con 14 municipios, este territorio destaca por su cultura cafetera, su belleza natural y sus encantos culturales que lo hacen especial y atractivo para visitar en un viaje por esta región colombiana.

En la lista de municipios se encuentra Mistrató, un destino que se caracteriza por una exuberante vegetación, que permite apreciar diferentes tonos de verde, en medio de extensos cultivos de café que se aprecian en las montañas.

Contexto: A una hora de Pereira, este es el municipio más pequeño de Risaralda, un rincón rodeado de ríos, quebradas y lindos paisajes

Se dice que Mistrató proviene de la palabra misitaradó, como llaman los indígenas Embera al lugar donde está ubicado el pueblo. Esta palabra descompuesta significa: misi (loras), tara (muchas), do (río), lo que se traduce como río de muchas loras. Los Embera aún habitan la región, principalmente en el corregimiento de San Antonio del Chamí, según el portal Rutas del Paisaje Cultural Cafetero.

Mistrató
Este es un municipio para visitar en el departamento de Risaralda. | Foto: Gobernación de Risaralda/API.

Ideal para los amantes de la aventura

Este destino, ubicado a dos horas de Pereira, capital del departamento, es perfecto para quienes buscan actividades de aventura, en medio de un ambiente tranquilo y rodeado de naturaleza.

En los alrededores de la cabecera municipal, los turistas se encuentran con varios lugares adecuados para la práctica del ecoturismo y los deportes extremos.

De acuerdo con datos de la Gobernación de Risaralda, el territorio de este municipio se caracteriza por ser quebrado y diverso, extendiéndose desde los 550 hasta los 3.900 metros sobre el nivel del mar, por lo que ofrece diversidad de pisos térmicos, desde el cálido y húmedo valle hasta los páramos fríos y silenciosos.

Contexto: El pueblo de Risaralda perfecto para realizar parapente y estar más cerca de las nubes

El 70% de la superficie de Mistrató está cubierta por bosques protegidos y surcada por ríos y quebradas de aguas cristalinas, por lo que se erige como un santuario hídrico.

Es un lugar indicado para quienes disfrutan del avistamiento de aves, pues allí se dice que hay más de 500 especies de aves. En el occidente del pueblo se encuentra el Santuario Ecológico de Barcinal, que ofrece una gran ciénaga donde abundan la fauna y la flora, un espacio ideal para los pajareros.

turismo ecológico
Este destino es ideal para el senderismo y el ecoturismo. (Foto de referencia). | Foto: Getty Images

Para los amantes de la naturaleza también está la Cascada del Sutú, que tiene 80 metros de altura y se envuelve en un velo de niebla que la convierte en un espectáculo natural. Llegar hasta este lugar es toda una experiencia que se vive en medio de caminos sembrados de flores y árboles nativos, indica la Gobernación.

A estos tesoros naturales se suma la vereda La María, un destino para la práctica de pesca deportiva y cabalgatas, con bellas cascadas y paisajes.

Así mismo, está la ribera del río Risaralda que ofrece un espacio de descanso y contemplación, mientras que el Parque del Amor, el Templo San José, el Mercado Campesino y el Cementerio Carlos Giraldo invitan a descubrir la historia y el día a día de los habitantes de este acogedor municipio, en su parte urbana. Sin duda, un destino que vale la pena conocer.

