Así es el municipio menos poblado de Risaralda, un destino destacado por sus hermosos paisajes y diversidad de fauna y flora

El departamento de Risaralda, ubicado en el Eje Cafetero, es uno de los destinos turísticos más destacados de Colombia.

Sus hermosos paisajes, arquitectura tradicional y cultura atraen a visitantes nacionales e internacionales.

Uno de sus 14 municipios es Balboa, el de menor población, el cual se encuentra ubicado a una distancia de 52 kilómetros de la ciudad de Pereira,

Esta población, que hace parte del Paisaje Cultural Cafetero, el cual fue reconocido como patrimonio de la humanidad por la Unesco en 2011, se caracteriza por sus imponentes paisajes y su variedad de especies en fauna y flora, según destaca el Comité de Cafeteros de Risaralda.

Balboa es conocido con los seudónimos de Alto del Rey, el Balcón Florido de Risaralda o el Balcón Turístico de los Andes.

“Su posición geográfica amerita que se le dé este nombre. Desde Balboa se pueden apreciar parte de los dos departamentos que tienen cercanía con Risaralda, se pueden divisar las montañas tanto del valle Risaralda, como del Valle del Cauca y Caldas”, subraya el Comité de Cafeteros.

Uno de sus principales atractivos es el Alto del Rey, que forma parte del Sistema Departamental de Áreas Protegidas del Risaralda.

Este lugar se encuentra en la cordillera occidental a más de 1.350 metros sobre el nivel del mar y tiene especies que son objeto de conservación como el barraquero y el perro de monte, según señala la Federación Comunitaria para el Ordenamiento y Manejo de las áreas protegidas de Risaralda (Fecomar).

El café es el principal producto del municipio. | Foto: Getty Images

Historia

El portal Paisaje Cultural Cafetero señala que el municipio fue fundado en 1907 por colonos antioqueños, quienes se afincaron en una zona que había estado hasta la fecha despoblada por su “accidentada geografía”.

“Desde la conquista, los primeros españoles que llegaron a lo que hoy es Balboa hicieron énfasis en la dificultad que presentaba la zona para todo tipo de actividades comerciales y productivas. El cronista español Nieto Arteta lo describió mejor: ‘el sitio resulta áspero y allí no se puede correr ni un caballo´“, subraya.

Balboa ganó importancia por la bonanza cafetera a inicios del siglo XX y este cultivo sigue siendo el más importante en la economía del municipio. “Hasta la actualidad, la vida productiva de Balboa se concentra, en gran medida, en el producto. La caña, el plátano, el fríjol y el maíz complementan la producción agrícola”, agrega la publicación.

Cultura

Entre los principales eventos culturales del municipio están las fiestas del Paisaje Cultural Cafetero, que se llevan a cabo en abril en el marco del aniversario de la fundación.