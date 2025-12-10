Eje Cafetero se proyecta como uno de los destinos preferidos por los extranjeros en esta temporada; este es el país con más visitantes

El Eje Cafetero es uno de los destinos turísticos en mayor crecimiento del país. De acuerdo con proyecciones de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, entre enero y septiembre de 2025, la región registró 21.758 entradas de extranjeros con fines turísticos, consolidando una tendencia ascendente que se espera que se fortalezca durante la temporada de fin de año, “impulsada por el aumento de conexiones aéreas y el reconocimiento internacional del paisaje cultural cafetero”.

De acuerdo con las proyecciones nacionales para diciembre de 2025 y enero de 2026, Colombia experimentará un incremento estimado de 123.000 movimientos migratorios adicionales por mes, fenómeno en el que el Eje Cafetero, con sus aeropuertos Matecaña (Pereira), El Edén (Armenia) y La Nubia (Manizales)," tendrá un papel relevante debido al aumento de visitantes atraídos por naturaleza, gastronomía, turismo de experiencia y rutas cafeteras".

Entre enero y septiembre de 2025, el Eje Cafetero registró 35.342 salidas de colombianos por motivo de turismo, “lo que evidencia una dinámica creciente en la movilidad internacional de los residentes de la región”.

El turismo internacional hacia la región se concentra principalmente en viajeros provenientes de Estados Unidos, México, Canadá, Perú, Argentina y Europa. En particular, el mercado estadounidense muestra un comportamiento destacado: 14.979 viajeros procedentes de Estados Unidos ingresaron al país con destino al Eje Cafetero.

Salamina es considerado uno de los pueblos más lindos del Eje Cafetero. | Foto: Getty Images

Experiencias únicas

El Eje Cafetero ofrece experiencias únicas como recorridos por haciendas cafeteras, caminatas por el Valle del Cocora, termales naturales, parques naturales como Los Nevados, pueblos patrimonio como Salento y Filandia, miradores de Manizales, el Bioparque Ukumarí y la creciente oferta de cafés especiales. En materia gastronómica, platos tradicionales como la trucha, las arepas de chócolo, la mazamorra, los calentaos y los postres típicos complementan la experiencia de los viajeros nacionales y extranjeros.

“ El Eje Cafetero se consolida como un destino turístico con gran potencial internacional. Las cifras muestran un crecimiento sostenido en la llegada de visitantes y una ampliación en los servicios turísticos. Desde Migración Colombia estamos comprometidos con garantizar un control migratorio eficiente, seguro y de calidad para acompañar este fortalecimiento del turismo que dinamiza la economía regional y proyecta al país ante el mundo ”, afirmó la directora general de Migración Colombia, Gloria Arriero.

Para atender la llegada de viajeros durante la temporada de fin de año, la entidad aseguró que reforzará la operación en los aeropuertos del Eje Cafetero.