Tres pintorescos pueblos para visitar en Caldas durante estas vacaciones e impregnarse de la cultura cafetera; son mágicos
Estos destinos tienen una amplia oferta para los turistas.
Caldas es un territorio que ofrece una mezcla de naturaleza, cultura y aventura, siendo un destino ideal para quienes buscan explorar la región cafetera, una de las más llamativas y atractivas de Colombia.
En sus tierras se puede disfrutar de actividades como el senderismo y la observación de flora y fauna, mientras el viajero se maravilla con la belleza de los paisajes. Además, Caldas es un lugar ideal para impregnarse de la cultura cafetera, con extensos cultivos que se aprecian en sus montañas.
La ciudad de Manizales, su capital, es conocida por su calidez humana y su rica oferta cultural. Así mismo, la región tiene una arquitectura colonial encantadora, una gran oferta gastronómica y una vida nocturna animada.
Uno de los encantos que ofrece este departamento son sus pueblos coloridos, los cuales muestran una mezcla de bellos colores, con balcones adornados de flores y algunos de ellos también exhiben calles empedradas que resultan muy llamativas. Estos son tres de los imperdibles.
Salamina
Este es un destino turístico que combina belleza natural, con cultura y riqueza arquitectónica. Según el portal oficial Colombia Travel, este pueblo fue declarado Monumento Nacional en 1982 y hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia.
Es un poblado que destaca por la arquitectura típica de la colonización antioqueña, en la que se pueden apreciar los balcones adornados con flores y las estrechas calles.
A Salamina se le conoce como ‘la ciudad luz’ y es un lugar en donde el aroma del café y la calidez y amabilidad de sus pobladores, aunado a los ya nombrados atractivos, hace que los turistas se sientan como en casa.
Filadelfia
Este colorido destino se sitúa a 48 kilómetros de Manizales y se dice que es la puerta abierta a lindos paisajes que se pueden observar desde los cerros más emblemáticos del lugar y donde las actividades de aventura como parapentismo y rafting permiten tener hermosas experiencias, según el portal Rutas del Paisaje Cultural Cafetero.
Este es un pueblo que les permite a los visitantes recorrer calles que cuentan la historia y cultura del departamento. Se dice que en sus casas hechas de bahareque es posible apreciar la riqueza arquitectónica de una población en donde su base económica es la agricultura, siendo el café, el principal cultivo.
Aguadas
Conocida como la ‘ciudad de las brumas’, Aguadas forma parte del Paisaje Cultural Cafetero (PCC) declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2011. Según la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia, este destino posee una gran riqueza artística, cultural, artesanal, folclórica, histórica y arquitectónica.
Su centro histórico fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) a nivel nacional y recorrer sus calles, especialmente la Calle Real, la Cuchilla y el sector de “Los Chorros”, apreciando las formas y colores de su arquitectura de estilo colonial, es uno de los mejores planes. Esta es, en realidad, una experiencia única para quienes lo visitan.