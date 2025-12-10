Caldas es un territorio que ofrece una mezcla de naturaleza, cultura y aventura, siendo un destino ideal para quienes buscan explorar la región cafetera, una de las más llamativas y atractivas de Colombia.

En sus tierras se puede disfrutar de actividades como el senderismo y la observación de flora y fauna, mientras el viajero se maravilla con la belleza de los paisajes. Además, Caldas es un lugar ideal para impregnarse de la cultura cafetera, con extensos cultivos que se aprecian en sus montañas.

La ciudad de Manizales, su capital, es conocida por su calidez humana y su rica oferta cultural. Así mismo, la región tiene una arquitectura colonial encantadora, una gran oferta gastronómica y una vida nocturna animada.

Salamina es considerado uno de los pueblos más lindos del Eje Cafetero. | Foto: Getty Images

Uno de los encantos que ofrece este departamento son sus pueblos coloridos, los cuales muestran una mezcla de bellos colores, con balcones adornados de flores y algunos de ellos también exhiben calles empedradas que resultan muy llamativas. Estos son tres de los imperdibles.

Salamina

Este es un destino turístico que combina belleza natural, con cultura y riqueza arquitectónica. Según el portal oficial Colombia Travel, este pueblo fue declarado Monumento Nacional en 1982 y hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia.

Es un poblado que destaca por la arquitectura típica de la colonización antioqueña, en la que se pueden apreciar los balcones adornados con flores y las estrechas calles.

A Salamina se le conoce como ‘la ciudad luz’ y es un lugar en donde el aroma del café y la calidez y amabilidad de sus pobladores, aunado a los ya nombrados atractivos, hace que los turistas se sientan como en casa.

Este destino es ideal para los amantes de la aventura. | Foto: Rutas del Paisaje Cultural Cafetero

Filadelfia

Este colorido destino se sitúa a 48 kilómetros de Manizales y se dice que es la puerta abierta a lindos paisajes que se pueden observar desde los cerros más emblemáticos del lugar y donde las actividades de aventura como parapentismo y rafting permiten tener hermosas experiencias, según el portal Rutas del Paisaje Cultural Cafetero.

Este es un pueblo que les permite a los visitantes recorrer calles que cuentan la historia y cultura del departamento. Se dice que en sus casas hechas de bahareque es posible apreciar la riqueza arquitectónica de una población en donde su base económica es la agricultura, siendo el café, el principal cultivo.

Aguadas es la tierra del pasillo. | Foto: Getty Images

Aguadas

Conocida como la ‘ciudad de las brumas’, Aguadas forma parte del Paisaje Cultural Cafetero (PCC) declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2011. Según la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia, este destino posee una gran riqueza artística, cultural, artesanal, folclórica, histórica y arquitectónica.