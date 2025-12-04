Caldas se ha consolidado como un destino atractivo para los aventureros y quienes disfrutan de los planes de naturaleza. Es un lugar con cultura y tradición, lo que lo convierte en un lugar ideal para quienes buscan una experiencia auténtica.

Sin dudas, las tierras de este departamento son un paraíso para los amantes del ecoturismo, con una gran variedad de parques naturales y reservas ecológicas en donde abundan ríos, cascadas, montañas y cultivos cafeteros.

Además, este departamento es hogar de pueblos pintorescos como Salamina, con su arquitectura colonial, y Aguadas, famoso por su producción de sombreros aguadeños, un emblema de la región.

Marulanda es un lindo destino para visitar en Caldas. | Foto: Facebook Alcaldía de Marulanda/API.

El más frío

Pero no son los únicos. En la lista también se incluye un pequeño y colorido poblado que se le reconoce por ser el más frío del departamento y que llama la atención por su amplia oferta turística.

Se trata de Marulanda, que hace parte de la iniciativa Pueblos que enamoran, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Fondo Nacional del Turismo (Fontur), la cual busca visibilizar destinos que tienen un alto potencial, pero no el suficiente reconocimiento.

Tiene una temperatura promedio de 14 grados centígrados, según información de la Gobernación de Caldas y es un destino ideal para los amantes del senderismo y las actividades de aventura, pero allí también es un lugar para admirar su arquitectura con edificaciones en las que sobresalen las casas de dos pisos con coloridos zócalos, puertas y ventanas, que resultan atractivas para quienes admiran el arte.

Atractivos naturales

La fuente oficial indica que los parajes naturales que se encuentran en este territorio ofrecen magníficos paisajes. En la lista de atractivos se encuentran varias cascadas y el bosque de la palma de cera, que es el árbol insignia de Colombia.

Los viajeros encuentran allí un lindo paisaje en el que se aprecia un bosque de niebla que alberga múltiples especies de flora, entre las que se encuentran árboles como el roble, el nogal, el yarumo, las acacias y los sietecueros. En cuanto a la fauna, están el puma, el león, el oso de anteojos, los búhos, guatines y mirlas.

En Marulanda abundan las ovejas y hay fiestas en homenaje a estos animales. | Foto: Facebook Alcaldía de Marulanda/API.

En Marulanda también se disfruta de las Cuevas de Bermúdez, el Cerro de las Tres Marías y de la industria artesanal a partir de la lana de oveja.

Tradición ovejera

Allí abundan las ovejas y, por ello, cada dos años, miles de personas llegan para disfrutar de sus tradicionales fiestas de la lana, la papa, la leche y la arriería. Durante este evento popular, alrededor de unas 3.000 ovejas desfilan por las calles del municipio, un espectáculo del que disfrutan tanto propios como foráneos.