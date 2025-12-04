El pueblo caldense, enclavado entre las montañas del Eje Cafetero, que cautiva con sus tradiciones e identidad única

El departamento de Caldas, en Colombia, es un destino que cautiva a los viajeros con sus paisajes verdes, sus montañas cubiertas de flores y, por supuesto, el inconfundible aroma a café que lo caracteriza. Es conocido mundialmente por sus atractivos turísticos y su riqueza volcánica, responsable de la presencia de múltiples termales naturales.

Estos sitios de interés están distribuidos en sus 27 municipios, siendo uno de ellos Aranzazu, un pueblo enclavado entre las montañas del Eje Cafetero que cautiva con sus tradiciones e identidad única.

Esta población fue fundada el 9 de noviembre de 1853 con el nombre de Sargento, en honor del sargento Buenaventura Escobar quien había Peleado en el ejército de José María Córdoba (1799-1829) en la batalla de El Santuario, y quien llegó a la zona en 1851, en calidad de fugitivo militar, explica la Alcaldía Municipal en su página web.

Muchos lo conocen como “La Ciudad Levítica de Caldas” por el aporte que le ha hecho a las comunidades religiosas. Cuenta con una temperatura promedio de 18 grados centígrados y una altura sobre el nivel del mar de 1.849 metros.

Como destino turístico, Aranzazu se destaca por su clima frío y sus atractivos, entre ellos el Santuario del Señor de la Buena Esperanza, la Casa de la Cultura, el Museo Arqueológico, la Reserva Foresta de Doña Ana y Faro Mirador de la Guadua.

También están los Chorros de la Moravia, Parque de Bolívar con la Pila Central, mural “Pasado y Presente”, Mirador de Campoalegre y una amplia oferta de alojamientos rurales de la vereda Alegrías, destaca en su página web la Gobernación de Caldas.

Un destino que cautiva con sus tradiciones e identidad

En Aranzazu, la economía local florece gracias al café, producto insignia de la región, y a cultivos tradicionales como plátano, caña panelera, fríjol y maíz. A esto se suma una ganadería orientada a la producción de leche, además de una vibrante actividad comercial, destacando la venta de artesanías de fique.

En cuanto a su vocación agropecuaria, que no solo define el paisaje y el trabajo de sus habitantes, se reconoce como un aspecto que da vida a su identidad rural: la mayoría de las fincas son pequeños predios de menos de tres hectáreas, cultivados con métodos tradicionales, donde la diversidad de cultivos pintan un retrato auténtico del campo colombiano.