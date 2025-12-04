Suscribirse

Turismo

El pueblo caldense, enclavado entre las montañas del Eje Cafetero, que cautiva con sus tradiciones e identidad única

Este municipio está situado a apenas 52 kilómetros de Manizales.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
4 de diciembre de 2025, 5:23 p. m.
Aranzazu, Caldas
Paisajes de Aranzazu, Caldas | Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Aranzazu Caldas / API

El departamento de Caldas, en Colombia, es un destino que cautiva a los viajeros con sus paisajes verdes, sus montañas cubiertas de flores y, por supuesto, el inconfundible aroma a café que lo caracteriza. Es conocido mundialmente por sus atractivos turísticos y su riqueza volcánica, responsable de la presencia de múltiples termales naturales.

Estos sitios de interés están distribuidos en sus 27 municipios, siendo uno de ellos Aranzazu, un pueblo enclavado entre las montañas del Eje Cafetero que cautiva con sus tradiciones e identidad única.

Contexto: Más allá de Medellín: así se ven los alumbrados navideños de algunos pueblos antioqueños este 2025

Esta población fue fundada el 9 de noviembre de 1853 con el nombre de Sargento, en honor del sargento Buenaventura Escobar quien había Peleado en el ejército de José María Córdoba (1799-1829) en la batalla de El Santuario, y quien llegó a la zona en 1851, en calidad de fugitivo militar, explica la Alcaldía Municipal en su página web.

Muchos lo conocen como “La Ciudad Levítica de Caldas” por el aporte que le ha hecho a las comunidades religiosas. Cuenta con una temperatura promedio de 18 grados centígrados y una altura sobre el nivel del mar de 1.849 metros.

Como destino turístico, Aranzazu se destaca por su clima frío y sus atractivos, entre ellos el Santuario del Señor de la Buena Esperanza, la Casa de la Cultura, el Museo Arqueológico, la Reserva Foresta de Doña Ana y Faro Mirador de la Guadua.

También están los Chorros de la Moravia, Parque de Bolívar con la Pila Central, mural “Pasado y Presente”, Mirador de Campoalegre y una amplia oferta de alojamientos rurales de la vereda Alegrías, destaca en su página web la Gobernación de Caldas.

Un destino que cautiva con sus tradiciones e identidad

En Aranzazu, la economía local florece gracias al café, producto insignia de la región, y a cultivos tradicionales como plátano, caña panelera, fríjol y maíz. A esto se suma una ganadería orientada a la producción de leche, además de una vibrante actividad comercial, destacando la venta de artesanías de fique.

Contexto: Así es el municipio tolimense perfecto para los amantes del aviturismo, un paraíso con cientos de especies para observar

En cuanto a su vocación agropecuaria, que no solo define el paisaje y el trabajo de sus habitantes, se reconoce como un aspecto que da vida a su identidad rural: la mayoría de las fincas son pequeños predios de menos de tres hectáreas, cultivados con métodos tradicionales, donde la diversidad de cultivos pintan un retrato auténtico del campo colombiano.

Por último, es importante destacar su gastronomía local, especialmente el tradicional pandequeso asado en horno de leña. Su encanto comienza con el aroma que invade el ambiente y su textura dorada y crujiente, una experiencia imperdible para cualquier visitante.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Joya de Selección Colombia va al AC Milan: Fabrizio Romano reportó trato a punto de cerrarse

2. Motocicleta en la que se cometió el asesinato de Jean Claude Bossard tenía 15 reportes y multas por más de cinco millones de pesos

3. Desmantelan red internacional que estafó a miles de migrantes: tres eran ‘gringos’ y operaban desde Medellín

4. Cinco funcionarios de la Aerocivil irán a juicio por caso de joven que operó torre del aeropuerto El Dorado

5. Gustavo Petro reveló quién está detrás de la pérdida masiva de seguidores en X: el mensaje impactó las redes sociales

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Turismo en ColombiapueblosViajeros

Noticias Destacadas

La Ceja, Antioquia

El municipio antioqueño donde el agua es protagonista de su alumbrado navideño 100% artesanal

Redacción Turismo
Parque Explora en Medellín

Cinco planes imperdibles para hacer con niños en Medellín en estas vacaciones; desde parques hasta museos hacen parte de la oferta

Redacción Turismo
Aranzazu, Caldas

El pueblo caldense, enclavado entre las montañas del Eje Cafetero, que cautiva con sus tradiciones e identidad única

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.