Más allá de Medellín: así se ven los alumbrados navideños de algunos pueblos antioqueños este 2025

El pasado 21 de noviembre, Envigado se convirtió en el primer municipio de Antioquia en encender su alumbrado navideño bajo la temática Destellos de Navidad 2025, abriendo oficialmente la temporada decembrina en el territorio.

Al igual que este destino, varios municipios del departamento le dieron la bienvenida a la Navidad antes del puente de Velitas, lo que cautivó con su creatividad y es el reflejo de su cultura en cada una de las figuras decorativas que se eligieron para adornar casas, calles, parques y lugares emblemáticos.

Envigado

En este municipio, más de 12.000 figuras iluminan cerca de 10 kilómetros del recorrido. Los alumbrados estarán disponibles hasta el 18 de enero de 2026 y se encenderán cada noche.

De acuerdo con la Alcaldía, Destellos de Navidad es el resultado del trabajo de 63 artesanos que tardaron varios meses en el proceso de elaboración de las piezas, las cuales fueron realizadas con 7.000 metros de tela decorativa y más de 15 toneladas de material metálico.

Así luce Envigado esta Navidad 2025 | Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Envigado en Antioquia / API

Sabaneta

Bajo el lema “La magia de nuestra tradición, enciende cada corazón”, Sabaneta encendió su alumbrado navideño el pasado 28 de noviembre con el show La Navidad de Doña Luz, una puesta en escena pensada para niñas, niños, jóvenes, personas mayores y turistas.

En este municipio, el alumbrado navideño estará disponible hasta el 12 de enero de 2026, en los siguientes horarios:

Domingo a miércoles: de 6:00 p. m. a 12:00 de la noche

de 6:00 p. m. a 12:00 de la noche Jueves a sábado: de 6:00 p. m. a 1:00 a. m.

Bello

El alumbrado navideño de Bello, Antioquia, se presentó bajo el lema “¡Bello enciende la alegría! Sin pólvora”. Según la Alcaldía Municipal, se podrá disfrutar entre el 28 de noviembre y el 12 de enero próximo.

“El Parque Principal Santander se convertirá en un jardín de luz y tendrá 27 tótems en recuerdo a los fallecidos en la emergencia, iluminación que será cálida y envolvente, con un suave pulso lumínico que evocará un latido, simbolizando la memoria, la esperanza y la continuidad de la vida”, señaló la entidad como parte de sus sitios imperdibles para visitar.

Alumbrado navideño en Bello, Antioquia | Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Bello en Antioquia / API

Barbosa

La magia de la Navidad también llegó a Barbosa a finales de noviembre con varios anuncios importantes: la renovación del Parque Principal, gestionada ante el Área Metropolitana, que comenzará una vez terminen las Fiestas de la Piña (el 8 de diciembre de 2025).

De igual forma, desde la Alcaldía Municipal anunciaron su compromiso con el mejoramiento de sus vías y de la Casa de la Cultura.

La Estrella

Después de encender su alumbrado navideño, este municipio extendió la invitación a residentes y visitantes para disfrutar de su desfile navideño, un evento que se realizará el próximo 6 de diciembre a las 6:00 p. m.

Este espectáculo contará con ocho carrozas, donde se mostrarán diferentes momentos de la Navidad: Papá Noel en su trineo, la humanidad del pesebre, los dulces de Navidad, la alegría de los regalos, la biodiversidad y el icónico y aguafiestas Grinch.