Así es el municipio del norte antioqueño de clima frío que ofrece planes de naturaleza, aventura y descanso

A 2.550 metros sobre el nivel del mar, en el norte de Antioquia, se encuentra un bello municipio que cautiva con su combinación de clima frío, tradición lechera, páramos, cascadas y bosques de niebla que lo convierten en un paraíso imperdible para descubrir en Colombia.

Este lugar, que se encuentra ubicado a unos 129 kilómetros de Medellín, lo que representa un viaje de aproximadamente 3 horas y 10 minutos, es San José de la Montaña.

De acuerdo con el portal de turismo Antioquia es Mágica y la Gobernación del departamento, su temperatura media es de 13 grados centígrados y, a nivel ecológico, es un pueblo que toma gran importancia en la conservación de ecosistemas únicos en esta región del país, donde destaca el páramo de Santa Inés, el bosque de niebla, el valle de los frailejones y las cavernas de Santa Bárbara.

Cada uno de estos escenarios es un reflejo de los encantos que esconde San José de la Montaña, brindando el privilegio a sus visitantes de encontrar un espacio único, donde es posible respirar el aire más puro y deleitarse con hermosos paisajes.

Aunque fue fundado oficialmente a finales del siglo XIX, este municipio antioqueño guarda un pasado que se remonta al legado indígena de Los Nutabe, los primeros habitantes de estas tierras. Con el paso del tiempo, personajes como Esteban Velásquez — quien donó los terrenos para levantar la iglesia, la plaza central y la escuela —, y Laureano Puno, impulsor del hospital, ayudaron a darle forma a este hermoso destino.

San José de la Montaña, Antioquia. Los planes turísticos en bicicletas de montaña pueden durar desde dos hasta 15 días. Esto depende de los kilómetros y del tiempo que se haya dispuesto para el viaje. Por ejemplo, Colombia cuenta con la subida más larga del mundo en el Alto de Letras, la escalada de esta montaña inicia en los 680 metros y culmina a los 4.200 metros sobre el nivel del mar. Es una experiencia retadora que muchos comparan con el Mauna Loa en Hawai, las montañas más largas del mundo que pueden conocerse en bicicleta. Foto: Cortesía Pedaleando Alma | Foto: .

Después de este arduo trabajo que le dio vida a este municipio, hoy es posible recorrer sus calles tranquilas, disfrutar de su cultura local y explorar los paisajes que han cuenta de su desarrollo.

Además, se considera uno de los Municipios más importantes del norte antioqueño debido a su tradición lechera, una actividad que con el tiempo desplazó su antigua vocación minera. Por esta razón, actualmente muchas de sus fincas ganaderas, varias de ellas abiertas al turismo rural, invitan a los viajeros a vivir experiencias auténticas del campo, destaca el medio local Teleantioquia.

Entre estas experiencias se encuentran: recorridos por los establos, la oportunidad de observar de cerca el proceso artesanal de ordeño, participar en la elaboración de quesos y, por supuesto, disfrutar los sabores más frescos y auténticos de la región.