Fechas, horarios y tarifas para disfrutar el alumbrado navideño de Monserrate, un recorrido imperdible en Bogotá

El Cerro de Monserrate es uno de los atractivos turísticos más visitado de Bogotá cada año, sin embargo, durante la Navidad adquiere un encanto especial. En esta época, el lugar se ilumina con luces, exposiciones artísticas y toda la magia característica de la temporada, ofreciendo una experiencia único a quienes se animan a vivir esta experiencia.

Para este 2025, por ejemplo, contará con referencias visuales inspiradas en vitrales y catedrales europeas, como el Coliseo Romano, tótems y fauna africana, paisajes de Islandia, las tradicionales sombrillas y el dragón chino, íconos arquitectónicos de Estados Unidos.

También se encontrarán flores de cerezo y peces koi de Japón, así como elementos representativos de países como Tailandia, Inglaterra, Francia y México, todo esto a través de un recorrido espiritual y luminoso denominado ‘Las Luces del Mundo’.

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, esta experiencia de alumbrado navideño incorpora estaciones inspiradas en 11 países representadas por arcos y figuras que evocan portales luminosos, los cuales guían el camino y buscan despertar los sentidos de los visitantes del cerro durante esta época.

Fechas y horarios

Este alumbrado se encuentra disponible para disfrutar desde el pasado 28 de noviembre hasta el 12 de enero 2026, de lunes a domingo en los horarios de 5:30 p. m. a 11:59 p. m.

Los tiquetes para el funicular o teleférico se podrán adquirir hasta las 10:00 p.m. de lunes a sábado y hasta las 8:00 p.m. los domingos y festivos, en las taquillas o a través de www.monserrate.co.

¿Cuánto cuesta el recorrido por el Cerro de Monserrate en Navidad?

El costo del tiquete de ida y regreso tanto para funicular como para teleférico es de $ 32.000 COP. Para los adultos mayores el precio está en $27.000 COP.

Los domingos, ida y vuelta antes de las 5:30 p.m., el tiquete se puede adquirir por $19.000 COP, y después de esta hora indicada retoma su valor habitual de $ 32.000 COP. Adulto mayor $15.000 COP.

Cerro de Monserrate en Navidad. | Foto: Créditos: Alcaldía de Bogotá / API

Para hacer válidos los descuentos para adultos mayores, es indispensable presentar el documento de identidad del visitante. Por otro lado, los niños menores de 100 centímetros ingresan gratis. Desde esa estatura aplica tarifa completa.

Dato importante para tener en cuenta: el 24 y 31 de diciembre de 2025 no habrá iluminación navideña en el Cerro de Monserrate. Por esta razón, las taquillas cerrarán a las 3:00 p. m. estas dos fechas.