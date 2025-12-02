Suscribirse

Estos son los encantos del municipio del Eje Cafetero reconocido internacionalmente por el estilo de vida de sus habitantes

Se ubica a 33 kilómetros de Armenia.

Redacción Turismo
2 de diciembre de 2025, 8:32 p. m.
Pijao en Quindío
Pijao es reconocido como una ciudad "sin prisa". | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

El departamento de Quindío es uno de los principales destinos turísticos del Eje Cafetero colombiano.

Sus hermosos paisajes, arquitectura tradicional y riqueza cultural atraen a visitantes nacionales e internacionales.

Uno de sus municipios es Pijao, ubicado a 33 kilómetros de Armenia y reconocido por su conservada arquitectura de los tiempos de la colonización antioqueña, según destaca el portal Rutas del Paisaje Cafetero.

“Una mezcla de paisaje de páramo y montaña es el marco ideal para Pijao, uno de los municipios quindianos que mejor conserva el estilo de vida característico de los pueblos de tradición cafetera”, agrega la publicación.

Contexto: Así es el municipio menos poblado del Eje Cafetero, un destino ideal para los amantes de la naturaleza y la aventura

Historia

El municipio fue fundado el 15 de mayo de 1902, en un territorio que estuvo poblado en el pasado por tribus pijaos, por Antonio María Quintero, Luis Jaramillo y Claudio Rivera, entre otros. Su parroquia se creó en 1912 y fue erigido en municipio en 1926, según señala la Gobernación del Quindío.

Municipio de Pijao, en el departamento de Quindío.
Municipio de Pijao, en el departamento de Quindío. | Foto: Revista Semana

Inicialmente, tuvo el nombre de San José de Colón y fue un corregimiento de Calarcá, en jurisdicción del departamento del Cauca. En 1905, el corregimiento pasó a formar parte del naciente departamento de Caldas. Tras ser erigido como su municipio, recibió su nombre actual de Pijao, de acuerdo con el portal Paisaje Cultural Cafetero.

En materia económica, el café es el producto principal del municipio y la mayor parte de sus habitantes se dedica a su cultivo. Otros productos con relevancia son los plátanos y cítricos. Adicionalmente, hay cría de ganado.

“Remanso de paz”

Entre los seudónimos con los que se conoce a esta población se encuentra la “ciudad sin prisa” y “remanso de paz” por el estilo de vida tranquilo de sus habitantes.

“La vida en Pijao transcurre tranquila como en una suerte de cámara lenta. Pijao es antítesis del ruido, de la contaminación y la vertiginosa vida de las grandes ciudades”, destaca Rutas del Paisaje Cafetero.

Contexto: No es Salamina ni Salento. El encantador pueblo del Eje Cafetero que se destaca por sus balcones coloridos y lindos paisajes

Pijao es una de las poblaciones que hace parte de la Red Internacional de Ciudades para Vivir Bien, Cittaslow, reconocidas por su tranquilidad, tradición, biodiversidad, cultura y belleza.

Esta organización promueve modelos de turismo sostenible y a pequeña escala, “los cuales buscan conservar los entornos naturales y culturales”. Además de Pijao, Marulanda, Caldas, Socorro y Brasil, integran la red en América Latina.

En palabras de sus habitantes, Pijao es un pueblo en donde “se vive sabroso”, cualidad que le concede un particular encanto para los viajeros que buscan destinos que se caractericen por su autenticidad y serenidad”, subraya la publicación.

