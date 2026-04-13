Habló uno de los rescatados en Monserrate y, entre risas, contó la verdad de lo que les pasó

Terminó la zozobra para siete familias en Bogotá, luego de que esta mañana de lunes, 13 de abril, fueran hallados sanos y salvos cinco menores y dos adultos, quienes habían sido reportados como desaparecidos en el cerro de Monserrate.

Paula Ximena Henao, directora del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, indicó que el operativo de búsqueda de estas siete personas duró aproximadamente 15 horas.

En dicho operativo para encontrar sanos y salvos a los cinco menores y dos adultos, participaron bomberos de las estaciones Chapinero, Central, Puente Aranda y Bellavista, así como de los equipos especializados de aeronaves no tripuladas, técnicos de rescate y de búsqueda y rescate de animales en emergencias.

Encuentran a las siete personas que habían desaparecido en Monserrate: Bomberos lo confirmó y entregó detalles

“Se activó el Sistema Distrital de Emergencias, con el apoyo constante de entidades como: Idiger, Sector Salud, Defensa Civil, Ponalsar, Cívicos Bogotá, Cívicos Colombia, Policía Cívica, Ejército, Carabineros y Acueducto de Bogotá”, agregó Henao a través de su cuenta en X, una vez hallaron a las siete personas en el cerro de Monserrate.

En un operativo de casi 15 horas, el @BomberosBogota lideró las acciones de búsqueda de cinco menores y dos adultos que fueron reportados como desaparecidos en el Cerro de Monserrate.



Contamos con bomberos de las estaciones Chapinero, Central, Puente Aranda y Bellavista, así… pic.twitter.com/QZ3uJO83XS — Paula Ximena Henao Escobar (@PaulaHenaoCBB) April 13, 2026

En entrevista con medios de comunicación, Sebastián Vélez, uno de los dos adultos que estaba con los menores, contó entre risas qué fue lo que les pasó.

“(Risas) Realmente fue una aventura, sería una mentira decirles que no la disfrutamos. Obviamente, nos asustamos también, más que todo por nuestros papás, pero nos la gozamos. Tenemos videos, fotos, donde realmente… de lo malo, nace lo bueno, y ellos confiaban en mí, y yo tenía que responderles a eso”, dijo Vélez, al ser consultado sobre lo acontecido, antes de ser rescatados.

Además, Vélez afirmó que los menores que estaban con él “estaban más felices (risas). Realmente, confiaban mucho y la confianza es algo que no se rompe”.

El hombre también reveló que se perdieron en Monserrate, en momentos en que estaban buscando una cascada.

“Realmente estábamos buscando la cascada que queda por la parte de atrás de Monserrate y pues (risas)... cascada, cascada, encontramos, pero después (risas)”, concluyó Vélez.

Vale destacar que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, celebró que las siete personas hubieran sido halladas sanas y salvas. También agradeció a todas las personas que participaron en dicho operativo de búsqueda en Monserrate.