Cuerpo de Bomberos de Bogotá revela primera hipótesis de dónde están las 7 personas que se perdieron en Monserrate

El Cuerpo de Bomberos de Bogotá entregó un primer reporte sobre la desaparición de siete personas en el cerro de Monserrate. A todas se les perdió el rastro cuando se dirigían a un sendero y no se sabe qué les pasó.

Autoridades reportan siete personas extraviadas en el cerro de Monserrate

Según se ha conocido, la última comunicación la tuvieron con un familiar hacia las 11:00 de la mañana de este domingo. Al parecer, le dijeron que estaban en la iglesia y que iban a salir para un sector llamado Cascadas, pero después no hubo noticias de ninguno.

Una vez se dio aviso a las autoridades y a los organismos de emergencia, los Bomberos se pusieron al frente de la situación y han realizado sobrevuelos con drones, pero no hay ninguna pista.

“Hasta el momento no hemos tenido respuesta de ellos, ni tenemos un medio de comunicación directo. (...) Tenemos tres grupos en diferentes senderos tratando de ubicar a estas personas, junto con el trabajo de todas las entidades”, indicó el capitán Rodolfo Barrera, del Cuerpo de Bomberos de Bogotá.

El oficial precisó que no se ha parado ni un minuto y que seguirán adelante con las labores hasta que se dé con el paradero de estas personas.

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Por su parte, el sargento William Díaz explicó que se encuentran ubicados en los Tanques del Silencio y, con ayuda de drones, han realizado un sobrevuelo por la zona norte de Monserrate.

De hecho, estas aeronaves cuentan con sensor térmico para poder identificar alguna fuente de calor e intentar hallar a las personas.

A través de la cuenta de X, el Cuerpo de Bomberos de la capital del país señaló que durante toda la madrugada se adelantó la búsqueda, pero no hay una sola pista. “Las labores de búsqueda no han parado un minuto”, dijo el organismo de emergencia.

“Presumimos que pueden estar en una cueva refugiados y por eso no se pueden ubicar. Esperamos que hoy las personas aparezcan”, agregó.

Por el momento, sigue siendo un verdadero misterio lo que sucedió con estas personas, pero las autoridades siguen avanzando en el caso y esperan que en las próximas horas se conozca su paradero y se sepa qué les pasó.