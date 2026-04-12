A casi un año de la desaparición de Tatiana Hernández, su familia sigue sin respuestas claras sobre lo ocurrido. La joven, médica de profesión, fue vista por última vez en abril de 2025 en Cartagena, y desde entonces su paradero es desconocido.

Como únicas pistas, las autoridades hallaron sus sandalias y su celular en la pared de rocas frente al mar, elementos que marcaron el inicio de una búsqueda que, según sus allegados, ha estado llena de vacíos e irregularidades.

Se conocen escabrosos detalles del triple feminicidio en Bogotá

Lucy Díaz, madre de la joven, reveló este sábado más detalles de lo que ha pasado durante la investigación.

Esta vez hizo una entrevista con el pódcast Voz de Fondo Podcast, en alianza con Más Allá del Silencio, que este tiempo ha estado marcado por la incertidumbre y el dolor, debido a la poca claridad de las autoridades.

Lucy Díaz, madre de Tatiana. Foto: Screenshot podcast Voz de Fondo.

“Un año de incertidumbre, de malestar, de vacío e impotencia, pero seguimos en la lucha. No vamos a desfallecer, vamos a hacer todo para encontrar a nuestra hija”, expresó.

Según su relato, Tatiana se encontraba observando el atardecer cuando, al parecer, alguien se la llevó. Incluso mencionó la posible presencia de una persona “de alta edad y alta estatura” en el lugar.

De acuerdo con la familia, el último contacto con Tatiana se registró días antes de su desaparición, que fue denunciada el día 13 de abril y desde entonces comenzaron una búsqueda intensa.

Aunque han recibido múltiples informaciones sobre su posible paradero, muchas de estas versiones no han sido confirmadas por las autoridades, lo que ha aumentado la angustia de sus seres queridos, quienes no saben aún si la médica está o no con vida.

Lucy Díaz y su hija Tatiana Hernández. Foto: Redes sociales

Nuevos detalles e inconsistencias

Este fin de semana, la madre de la joven reveló nuevos elementos que, según ella, evidencian fallas en la investigación. Entre estos, denunció la pérdida de un video clave que habría sido fundamental para esclarecer los hechos.

Según explicó, el material fue inicialmente entregado a un fiscal en Cartagena por un establecimiento privado. En la grabación, se observaría a una figura que correspondería a Tatiana, sentada en los espolones durante varias horas, entre las 4:00 p. m. y las 7:00 p. m.

“Con sevicia”: así fue el asesinato de menores de edad a psicóloga de hogar de paso del ICBF

Sin embargo, al ser trasladado el caso a Bogotá meses después, el video habría desaparecido sin explicación.

“Alguien le puso una cita en ese lugar o alguien informó que Tatiana se fue hacia allá. Yo presiento que esto no fue una casualidad. Además, me dijeron que alguien la habría recogido; hay especulaciones de que fue un extranjero”, afirmó Díaz, quien considera que la desaparición de su hija pudo haber sido planeada.

Hipótesis y cuestionamientos

La madre también mencionó la existencia de una persona vinculada al entorno del Hospital Naval que, presuntamente, contactaba a extranjeros a través de internet.

Según dijo, ha solicitado a la Fiscalía que esta persona sea interrogada para establecer si Tatiana pudo haber tenido algún tipo de relación o contacto que aporte pistas sobre su desaparición.

Tatiana Hernández, la estudiante de medicina desaparecida en Cartagena. Foto: Redes sociales.

Igualmente aseguro que esa es la hipótesis que más tiene fuerza:

“Sí dan la descripción de que la persona que se lleva a Tatiana es de alta edad, alto de estatura, blanco y que parecía extranjero. Estamos 100 % seguros de que no fue un accidente, a Tatiana alguien se la llevó”, aseguró.

Asimismo, cuestionó la falta de efectividad en el uso de cámaras de seguridad. Díaz comparó el caso de su hija con otro ocurrido en la ciudad, en el que, según denunció, las autoridades lograron identificar rápidamente a un ladrón gracias a estos sistemas. “¿Por qué en el caso de mi hija no se hizo lo mismo?”, se preguntó.