Familia de Tatiana Hernández, desaparecida en Cartagena, hace denuncia sobre computador de la universitaria: “¿Por qué nos mienten tanto?”

El 13 de marzo se cumplen 11 meses de la desaparición de la joven.

Redacción Nación
10 de marzo de 2026, 11:36 a. m.
En la imagen, Tatiana Hernández.
En la imagen, Tatiana Hernández. Foto: Redes sociales

El 13 de abril del año pasado desapareció en Cartagena la estudiante de medicina Tatiana Hernández, luego de salir del Hospital Naval, donde adelantaba sus prácticas profesionales.

Luego de su desaparición, familiares, amigos y las autoridades la han buscado por tierra, mar y aire y aún no hay rastro de la universitaria a punto de cumplirse 11 meses.

En medio de la investigación, el computador de la joven estuvo en poder de la Fiscalía alrededor de tres meses, con el objetivo de extraer información que les diera luces sobre su desaparición. Luego, el equipo fue devuelto a la familia de la universitaria.

Sin embargo, en el pódcast Voz de fondo, Lucy Díaz y Carlos Hernández hicieron una denuncia alrededor del computador de la universitaria.

La joven médica Tatiana Hernández desapareció el domingo 13 de abril. Desde entonces no se sabe nada de su paradero, pese a la intensa búsqueda.
La joven médica Tatiana Hernández llegó a Cartagena desde noviembre del 2024. Foto: X: @vanedelatorre

“Tatiana va a cumplir 11 meses y hasta después de 10 meses, la Fiscalía ha tomado nuevamente el computador de Tatiana para hacer la validación de la información que ella tiene en este dispositivo. Porque cuando inicialmente lo decomisaron en la habitación donde ella dormía en el Hospital Naval, al día siguiente de que ella desaparece, duraron con el equipo por más de dos meses”, dijo Díaz.

Sin embargo, la madre de la joven dijo que luego les devolvieron el computador de la universitaria, pero no les dijeron que no habían podido analizarlo.

“Y dijeron que tenían mucha información de lo que recopilaron de los tres dispositivos de Tatiana, que fue el celular, una tablet y el computador. Y después, al pasar de los días, nos hemos estado cuestionando qué resultados hay, qué encontraron en la información, qué pudieron analizar, qué pudieron ver, y nos damos cuenta de que la Fiscalía no pudo analizar el computador, porque creo que simplemente no tenían la clave, pero tampoco preguntaron si nosotros podíamos tener la información”, agregó en Voz de fondo.

La madre de Tatiana afirmó que, por parte de la familia, al ver lo que había pasado con la Fiscalía, ellos contrataron unos investigadores privados, quienes sí lograron hacer un análisis.

Ahora, de acuerdo con Díaz, la Fiscalía volvió a pedirles el computador para analizarlo.

“Ahora que los investigadores privados pudieron hacer su análisis, es cuando ellos piden que les entreguen nuevamente el computador y, de ser posible, que les den un resumen de lo que la investigación privada ha logrado con este computador”, recordó Díaz.

Esta es la imagen en la que, al parecer, se ve a la joven sentada a la orilla del mar.
En la imagen, el punto donde fue grabada por última vez Tatiana Hernández. Foto: Captura de video

En tal sentido, el computador fue entregado de nuevo a las autoridades a finales del mes pasado.

La impotencia que sentimos como familia es ¿por qué nos mienten tanto? Sean sinceros y díganos: ‘no pudimos hacer esto, vamos a iniciar con este proceso’. Pero todo lo ocultan, todo es en silencio. Nosotros nos tenemos que dar cuenta de las cosas que no han hecho o de las mentiras que nos han dicho, para poder destapar una verdad”, señaló Díaz en el pódcast citado anteriormente.