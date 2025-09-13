Fiscalía toma nueva decisión por desaparición de Tatiana Hernández: mamá de la joven revela delicada situación

Una nueva decisión se tomó en el caso de Tatiana Hernández, la estudiante de Medicina que desapareció en extrañas circunstancias desde el pasado 13 de abril en la ciudad de Cartagena.

Lucy Díaz, mamá de la joven, habló con la emisora LA FM y allí confirmó que la institución negó el traslado del caso a la ciudad de Bogotá, algo que está pidiendo la familia porque sienten que no han existido avances que ayuden a saber qué pasó con la mujer.

Mamá de Tatiana Hernández y el último sitio en el que se vio a la joven. | Foto: Montaje con captura de pantalla de X: @NoticiasRCN

De acuerdo con la progenitor de Tatiana, el ente investigador argumentó que trasladar todo a la capital del país obligaría a “empezar de cero”, por lo que se perdería lo que se ha hecho hasta el momento.

Sin embargo, pese a que los días siguen pasando, hasta ahora no hay rastro alguno sobre qué fue lo que sucedió con Hernández, después de que fue vista por última vez en el sector de Los Espolones, en una de las rocas mirando el mar.

Pese a la decisión, la Fiscalía indicó que si bien el caso seguirá en manos de los fiscales de la ciudad amurallada, el mismo será supervisado desde Bogotá.

Además, a todo esto se suma una nueva denuncia que hizo Díaz: su familia estaría siendo amenazada y, por lo mismo, abandonarán Cartagena, en donde se están quedando desde el día en el que desapareció la joven.

Tatiana Hernández, la estudiante de medicina desaparecida en Cartagena. | Foto: Redes sociales.

De hecho, confesó que les ofrecieron protección ante lo que está ocurriendo, pero no la quisieron.

“No aceptamos el esquema de seguridad ofrecido porque eso implicaba que nos trasladaran a un lugar donde no podríamos estar pendientes del proceso“, dijo la mujer.

Asimismo, todo esto ha representado un alto costo económico para la familia. Por todo ello, se mudarán a un sitio cercano a la capital de Bolívar, así podrán volver fácilmente cuando sea necesario.

Acerca de cómo está la investigación, Lucy Díaz aseguró que las autoridades siguen indagando en los dispositivos electrónicos de su hija, pero no hay ningún avance claro que permita saber su paradero.

Además, a los allegados a Tatiana los siguen llamando para afirmarles que la vieron en sectores como Bocagrande o el Centro Histórico, pero esto no ha sido verídico.