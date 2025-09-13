Suscribirse

Nación

Fiscalía toma nueva decisión por desaparición de Tatiana Hernández: mamá de la joven revela delicada situación

La mamá de la estudiante volvió a hablar del caso e hizo una grave denuncia.

Redacción Nación
14 de septiembre de 2025, 1:15 a. m.
La mujer sigue desesperada por conocer el paradero de su hija.
Tatiana Hernández y su mamá, Lucy Díaz. | Foto: Captura de video

Una nueva decisión se tomó en el caso de Tatiana Hernández, la estudiante de Medicina que desapareció en extrañas circunstancias desde el pasado 13 de abril en la ciudad de Cartagena.

Lucy Díaz, mamá de la joven, habló con la emisora LA FM y allí confirmó que la institución negó el traslado del caso a la ciudad de Bogotá, algo que está pidiendo la familia porque sienten que no han existido avances que ayuden a saber qué pasó con la mujer.

“Sabemos dónde está su hija”: estafadores atacan a la madre de Tatiana Hernández en medio de su búsqueda
Mamá de Tatiana Hernández y el último sitio en el que se vio a la joven. | Foto: Montaje con captura de pantalla de X: @NoticiasRCN

De acuerdo con la progenitor de Tatiana, el ente investigador argumentó que trasladar todo a la capital del país obligaría a “empezar de cero”, por lo que se perdería lo que se ha hecho hasta el momento.

Sin embargo, pese a que los días siguen pasando, hasta ahora no hay rastro alguno sobre qué fue lo que sucedió con Hernández, después de que fue vista por última vez en el sector de Los Espolones, en una de las rocas mirando el mar.

Contexto: Mamá de Tatiana Hernández hizo grave revelación por la desaparición de su hija: “Hasta 30 millones de pesos”

Pese a la decisión, la Fiscalía indicó que si bien el caso seguirá en manos de los fiscales de la ciudad amurallada, el mismo será supervisado desde Bogotá.

Además, a todo esto se suma una nueva denuncia que hizo Díaz: su familia estaría siendo amenazada y, por lo mismo, abandonarán Cartagena, en donde se están quedando desde el día en el que desapareció la joven.

Tatiana Hernández, la estudiante de medicina desaparecida en Cartagena.
Tatiana Hernández, la estudiante de medicina desaparecida en Cartagena. | Foto: Redes sociales.

De hecho, confesó que les ofrecieron protección ante lo que está ocurriendo, pero no la quisieron.

No aceptamos el esquema de seguridad ofrecido porque eso implicaba que nos trasladaran a un lugar donde no podríamos estar pendientes del proceso“, dijo la mujer.

Contexto: “A un funcionario de la Fiscalía se le escapó un comentario”: grave denuncia de mamá de Tatiana Hernández, desaparecida hace 103 días

Asimismo, todo esto ha representado un alto costo económico para la familia. Por todo ello, se mudarán a un sitio cercano a la capital de Bolívar, así podrán volver fácilmente cuando sea necesario.

Acerca de cómo está la investigación, Lucy Díaz aseguró que las autoridades siguen indagando en los dispositivos electrónicos de su hija, pero no hay ningún avance claro que permita saber su paradero.

Además, a los allegados a Tatiana los siguen llamando para afirmarles que la vieron en sectores como Bocagrande o el Centro Histórico, pero esto no ha sido verídico.

Por último, tal y como lo ha hecho desde el primer día, le hizo nuevamente un llamado a los ciudadanos para que le hagan llegar cualquier información que sea relevante para encontrar a Tatiana, ya que no pierde la esperanza de volver a verla con vida.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fiscalía toma nueva decisión por desaparición de Tatiana Hernández: mamá de la joven revela delicada situación

2. Eduardo Berizzo tomó tajante decisión con James Rodríguez tras llegar de Selección Colombia: oficial

3. Álvaro Uribe sobre la salud en Colombia: “La han dinamitado, la han destruido y ahora quieren acabársela de robar con una ley”

4. Hablan los voluntarios que se enlistaron para pelear al lado de Maduro: “Los recibiremos con plomo”

5. Prensa mundial reacciona al gol de Luis Díaz en la paliza del Bayern Múnich al Hamburgo: anticipan récord

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Tatiana HernándezCartagenaDesaparición

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.