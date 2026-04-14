Habla mamá de Tatiana Hernández y revela testimonio clave sobre hombre que se le acercó a su hija: “Alto y canoso”

Ya se cumplió un año de la desaparición de Tatiana Hernández, la joven de la que no se sabe nada después de que fuera vista por última vez mirando el mar en Cartagena. Las autoridades han trabajado en el caso, pero no se tiene ni una pista sobre lo que le pasó.

Se revelan nuevos detalles de la desaparición de Tatiana Hernández en Cartagena

Pese a que el tiempo pasa, Lucy Díaz, mamá de la estudiante, sigue en la pelea para esclarecer lo sucedido con su hija. En diálogo con el diario El Tiempo, la mujer habló de lo que han sido las investigaciones y lanzó una dura crítica a la Fiscalía.

“Esto no es fácil, como le digo yo a la Fiscalía: parece que no fueran seres humanos, que no estuviéramos buscando a una persona, sino a un objeto que no les importó; y sí, quedó atrás el objeto y no se encontró, les dio igual”, dijo.

La mamá de Tatiana afirmó que no saber nada de su hija la ha mantenido en un sufrimiento y una impotencia constante, aunque sostuvo que tiene la certeza de que ella sigue con vida.

Tatiana Hernández desaparecida desde el 13 de abril de 2025. Foto: Montaje Semana

Hoy en día, según comentó, está dejando todo en manos de Dios y no pierde la fe de que se tenga el mejor de los desenlaces, es decir, volver a encontrarse con la joven. “Estamos de pronto asumiendo una prueba que nos han puesto, pero yo creo que la vamos a superar prontamente”, expresó.

En su momento se habló de una supuesta carta que había dejado escrita la universitaria, pero su progenitora negó esto y explicó que se trataba de un cuaderno en el que su hija escribía cosas relacionadas con la superación personal.

Asimismo, cuestionó que en un principio las autoridades no revisaron el computador de Tatiana, ya que tenía contraseña y no pudieron ingresar a este en un principio. “No tuvieron la clave, me lo devolvieron y no fueron capaces de decir que no lo pudieron revisar”, señaló.

Familia de Tatiana Hernández, desaparecida en Cartagena, hace denuncia sobre computador de la universitaria: “¿Por qué nos mienten tanto?”

Lucy también afirmó que hay varios testimonios que señalan que a Hernández se le acercó un sujeto mientras ella veía el mar. Este es uno de los puntos clave por los que cree que la joven no se ahogó, como se dijo de manera inicial.

“Ya hay varios testigos que dan información y dan la descripción de la persona que se acercó a Tatiana cuando ella estaba mirando el atardecer. Dicen que tiene pinta de extranjero; otros dicen que es un hombre alto, de edad y canoso. Ya son tres personas, eso no es una coincidencia, sino una realidad”, manifestó.

Además, hizo referencia a un audio de WhatsApp en el que un compañero de su hija aseguraba que un pescador había visto algo. “Ando buscando y estoy a grito entero pidiendo que esa persona alce la mano, que dé una pista”, apuntó.

Tatiana Hernández desapareció el pasado 13 de abril en Cartagena. Foto: Redes sociales

Díaz volvió a lanzar críticas a la Fiscalía y afirmó que no ha habido ningún avance a lo largo de este año. Incluso, indicó que varios testigos han dicho que los investigadores les piden que se alejen de la familia de Tatiana.

“Las personas me están diciendo eso personalmente, no se atreven a decirlo por teléfono porque se lo dijeron de esa manera”, contó.

Pese a que pasan los días y no hay ninguna pista, Lucy no pierde la esperanza de que muy pronto pueda volver a reencontrarse con su hija.