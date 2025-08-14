Mamá de Tatiana Hernández hizo grave revelación por la desaparición de su hija: “Hasta 30 millones de pesos”

Siguen pasando los días sin saberse nada de Tatiana Hernández, la estudiante de Medicina que desapareció en la ciudad de Cartagena. Ya se cumplieron cuatro meses y las investigaciones no han arrojado ningún indicio de qué fue lo que pasó.

Lucy Díaz, su mamá, no ha parado en la tarea de buscar a su hija, continúa con la esperanza intacta de que la volverá a ver con vida, pese a que no se tiene rastro de ella desde el 13 abril, día en el que la médica de 23 años salió del Hospital Naval.

Sigue siendo un misterio lo que le ocurrió a la médica. | Foto: Redes sociales

Recientemente, la mujer se volvió a pronunciar para que el caso no quede en el olvido y, además, aprovechó para hacer una nueva denuncia.

“Se cumplen cuatro meses de la desaparición de Tatiana Alejandra Hernández Díaz, el pasado 13 de abril en la ciudad de Cartagena, por estar viendo el atardecer en el sector de los espolones, diagonal al parque de la Marina“, dijo en una publicación en redes sociales.

La mamá de la joven reiteró la versión que más le convence a ella y de la que no ha tenido ninguna duda desde el principio: a Tatiana alguien la tiene secuestrada.

“De allí se la llevaron y a hoy no sabemos de su paradero”, escribió.

En el post, Lucy Díaz le volvió a hacer un llamado a cualquier persona que sepa algo del paradero de su hija, para que se lo hagan saber y así acabar con la angustia que ha cargado encima durante todos estos días.

Además, mencionó que este puede ser el mejor obsequio para una de sus familiares: “Es el cumpleaños de la abuelita Tere, concédanle ese regalo para que Tatiana vuelva al seno del hogar”.

Por otra parte, hizo una grave denuncia que ha repetido en otras oportunidades sobre una situación que no para: la familia continúa recibiendo llamadas en las que les exigen dinero para dejar libre a la estudiante.

“Es gente inescrupulosa tratando de extorsionar. Hasta 30 millones de pesos nos han pedido en una llamada por la entrega de Tatiana”, explicó.

Por lo mismo, aprovechó para enviarles un mensaje a aquellos que están intentando sacar provecho de esta situación. “Por favor, no jueguen con nuestros sentimientos”, comentó.