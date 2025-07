“Están viendo muchas películas y series de Netflix”: delicada denuncia en caso Tatiana Hernández, desaparecida en Cartagena

Han transcurrido más de tres meses y la familia de la universitaria Tatiana Hernández no tiene razón alguna sobre el paradero de la joven de 23 años, quien desapareció desde el pasado 13 abril luego de salir del Hospital Naval de Cartagena, lugar donde adelanta sus prácticas profesionales de medicina.

“Sí estamos muy preocupados, porque nosotros primero no encontramos empatía en la Fiscalía de Cartagena, contraria a la labor que ha hecho el Gaula o la Procuraduría, o las autoridades civiles o administrativas, como la Alcaldía (...) por el contrario, la familia se acerca y lo que dicen funcionarios de la Fiscalía es que están viendo muchas películas y muchas series de Netflix ”, denunció el abogado Cancino en entrevista con Caracol Radio .

No obstante, recalcó que el interés en estos momentos es que la Fiscalía les diga qué pasó con Tatiana Hernández, de modo que la familia de la joven “pueda tener una tranquilidad y seguir con sus vidas de la manera como ellos consideren”.

“ Pero uno sí nota un desdén y una falta de empatía y rigor grande en esa Fiscalía, que no es acorde a las instrucciones y a lo que ha hecho la Fiscalía General, durante la administración de esta señora fiscal”, agregó Cancino.

