100 días sin Tatiana Hernández en Cartagena: denuncian que la Fiscalía ha filtrado información clave

“El comunicado fue enviado a la Fiscalía, a la Procuraduría y al abogado Iván Cancino. Pero me sorprendió ver que ese mismo documento, sin cambiarle una palabra, fue publicado. No redactaron nada, solo copiaron y pegaron la carta”, denunció la mujer.

“Fueron irrespetuosos. Me dijeron que cómo se me ocurría pensar que ellos iban a divulgar eso. Que parecía que veíamos muchas novelas. Pero son ellos quienes investigan, no quienes deben filtrar o publicar información sin procesar”, dijo.

“Esa persona intentó alertar a la Fiscalía, a la Alcaldía, a la Policía… nadie le prestó atención. Al final me localizó a mí, me hizo la llamada y yo remití todo formalmente. No por WhatsApp, no por mensajes de texto: lo envié por correo. ¿Y qué hizo la Fiscalía? Lo filtró tal cual”, agregó.