Carros eléctricos en Colombia: este es el mantenimiento que debe realizar sí o sí a su automóvil

Los carros eléctricos se han popularizado en Colombia en los últimos años gracias a sus nuevas tecnologías, ahorros en combustible y beneficios tributarios. Sin embargo, muchas personas desconocen qué tipo de mantenimientos le deben realizar a estos vehículos y cómo manejar sus sistemas.

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Según la ANDI y Fenalco, nada más entre enero y marzo de este año aumentó el registro de carros eléctricos en un 267 % en comparación al mismo periodo de 2025. En marzo, fueron comprados 5.083 automotores de este tipo.

Los carros híbridos también tienen una mayor demanda. En marzo de 2026, se registraron 7.631 unidades en el país, un aumento del 72,3 frente al año anterior.

Los nuevos dueños de carros eléctricos deben tener toda la información del mantenimiento de estos vehículos. La empresa Mazda creó una guía para los interesados en adquirir un modelo eléctrico que aún desconocen los pormenores de su funcionamiento.

¿Qué mantenimiento necesita?

Según concesionarios como Mazda, un carro eléctrico necesita mantenimiento en varias funciones. La primera es la rotación de neumáticos y el reemplazo del filtro del aire de la cabina, del limpiaparabrisas y de líquidos como el de transmisión y el refrigerante.

La compra de vehículos eléctricos ha aumentado en el último año en el país. Foto: Getty Images

Adicional a eso, es necesario realizar la inspección de la batería, la presión de los neumáticos, la dirección, suspensión y las pruebas de seguridad necesarias, que suelen incluir la verificación de airbags y la tecnología del vehículo.

Aunque no utilicen aceite, algunos modelos requieren ese líquido para lubricar las partes internas y protegerlas de temperaturas altas. Se recomienda revisar el vehículo al momento de comprarlo.

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¿Cada cuánto realizar el mantenimiento?

La compañía indicó que los vehículos eléctricos necesitan menos visitas al mecánico que los tradicionales. Sin embargo, se aconseja que el mantenimiento se realice cada dos años, dependiendo del uso y de las autopartes:

Limpiaparabrisas y líquido limpiaparabrisas: cada dos años o 32.000 kilómetros

Filtro de aire y filtro de polen: cada dos años o 32.000 kilómetros

Rotación de neumáticos: cada año o 16.000 kilómetros

Refrigerante de la batería: cambio de vida útil si se reemplaza

Líquido de frenos: cada dos años o 32.000 kilómetros