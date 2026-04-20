Puntos de recarga de vehículos eléctricos en Bogotá: estás son las zonas con más estaciones

Los carros eléctricos se han popularizado en el país en los últimos años gracias a su llegada al mercado colombiano. Según la Andi y Fenalco, entre enero y marzo de 2026 aumentó el registro de vehículos eléctricos en un 267 %, en comparación con el mismo periodo en 2025.

Nada más en ese lapso, fueron comprados 5.083 carros eléctricos en Colombia. Además, durante el mes de marzo se registraron 7.631 unidades de vehículos híbridos, lo que supone un aumento del 72,3 % frente a marzo de 2025.

Este incremento de carros eléctricos en el país ha intensificado la demanda de puntos de carga. Algunos propietarios han optado por instalar cargadores en sus casas, mientras que otros siguen dependiendo de las electrolineras.

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Empresas como Enel X han distribuido estaciones de carga por todo el territorio nacional para facilitar la circulación de este tipo de vehículos. En algunos puntos de recarga, los usuarios pueden encontrar tecnología de 50 kW que permite cargar hasta el 80% de la batería en 25 minutos.

Estas son las electrolineras disponibles en Bogotá que hacen parte de la red de Enel X.

Usaquén

Centro Comercial Unicentro: Cra. 15 #124 - 30.

Autogermana: Calle 127B # 7 - 15.

Gimnasio Stark: Calle 127 A # 7 - 12.

Peláez hermanos: Calle 126 # 7 - 25.

Suba

Concesionario Jaguar Land Rover Morato: carrera 70 # 99 A - 00.

Concesionario Dinissan Morato: carrera 70 # 101 - 22.

Concesionario Volvo Los Coches Morato: Cra. 70 # 100 - 30.

Plaza Imperial Centro Comercial: Cra. 104 # 148 - 07.

Club Los Lagartos: calle 116 # 72A – 80.

Engativá

CUR Compensar: Cra. 69 # 49a -73.

Teusaquillo

Salitre: calle 63 # 68 - 99.

Bogotá cuenta con una red de carga pública. Foto: Getty Images

Chapinero

Centro Comercial Retiro: calle 81-82 #11- 94.

Estacionamiento Lugano Galerías: calle 53 #25 - 30.

Concesionario Volvo Marcali: Cra. 13 # 34 -76.

Av. Chile. / Volvo: calle 72 # 10 - 84. PI 3 TO C.

Santa Fe

Subterráneo Parque Tercer Milenio: calle 6 # 11 - 14.

Hotel Tequendama. / Volvo: Cra. 13 # 26 - 30. Sótano 1.

Puente Aranda

Peláez hermanos: carrera 32 # 17 - 09.

Kennedy

Plaza de las Américas: carrera 71 D # 6 - 94 sur.

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¿Dónde está ubicada la red de carga pública de Bogotá?

En Usaquén se puede encontrar un punto de carga público en Alhambra, calle 114A # 45 -78.

En Chapinero está ubicado en la calle 97 # 10 - 02. La red de carga también se puede utilizar en la calle 58A Bis # 37 - 28, la calle 9 # 37 – 44, la carrera 75 # 23F – 27 y en la Terminal, DG 23 # 69A – 2.