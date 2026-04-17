¿Taxistas pueden endeudarse para cambiar a taxis eléctricos? Este es el panorama

El Gobierno Nacional lanzó un programa para que los taxistas del país cambien sus vehículos a carros eléctricos. La iniciativa fue realizada en conjunto con Bancóldex y el Fondo Nacional de Garantías.

El objetivo es que los propietarios reciban un subsidio de hasta 92 millones de pesos para costear el cambio. En total, el Ministerio de Transporte activó una línea de crédito por aproximadamente 14.800 millones de pesos, que será utilizada hasta que se agoten los recursos.

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La jefa de la cartera, María Fernanda Rojas, aseguró que el subsidio no será solo para financiar el vehículo eléctrico. La idea es que los dueños puedan utilizar el dinero también para la infraestructura de carga, los costos de matrícula y el tiempo que el conductor pase sin trabajar mientras realiza el cambio.

“Esta línea de crédito no solo facilita que pequeños propietarios renueven sus taxis, sino que los convierte en protagonistas de la transición energética del país. Estamos hablando de menos emisiones en nuestras ciudades, más eficiencia en el servicio y mejores condiciones económicas para los transportadores”, agregó la ministra.

Los taxistas interesados en realizar la transición deben ingresar al programa del Fondo para la Promoción del Ascenso Tecnológico (FOPAT) del Ministerio de Transporte. El proceso de solicitud se realiza de forma gratuita y no cuenta con intermediarios.

¿Los taxistas pueden endeudarse?

La propuesta del Gobierno recibió distintas respuestas de los conductores de taxis del país. Hugo Ospina, líder gremial, cuestionó la transición a vehículos eléctricos y el origen de los mismos.

El subsidio para la transición de taxis incluye los costos de instalación de carga y matrícula. Foto: Catalina Olaya

“Persisten grandes incertidumbres, especialmente frente al tipo de vehículo que se pretende implementar. Nos preocupa, por ejemplo, que se estén promoviendo vehículos de origen chino sin plena claridad sobre su respaldo, garantías, disponibilidad de repuestos y permanencia de las ensambladoras en el país. Esto representa un riesgo alto para el taxista”, señaló Ospina en Portafolio.

El vocero añadió que los taxistas siguen preocupados por el aumento de plataformas de transporte. Según Ospina, los conductores de taxis no pueden endeudarse mientras no se regulen este tipo de portales que han reducido su clientela.

Además, señaló que para acceder al beneficio del Gobierno se deben chatarrizar los carros actuales, lo cual supone un riesgo para los propietarios.

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El Ministerio de Transporte aseguró que los taxistas que se acojan a la transición gozarán de varios beneficios. Uno de ellos es que los costos de mantenimiento se reducirían hasta un 65 %.

Además, gracias a la Ley 1964 de 2019, contarán con un 10 % de descuento en el SOAT y un 30 % de rebaja en la técnico-mecánica debido a su impacto ambiental reducido. Los taxistas además podrán trabajar todos los días, ya que no se verían afectados por las medidas de pico y placa de las ciudades.

Para participar en el programa del Gobierno, los conductores interesados deben ingresar a la página del Ministerio de Transporte y seleccionar la pestaña de Programas y Políticas – FOPAT.

En el portal aparecen todos los requisitos, documentos y formularios que deben ser diligenciados y enviados para aplicar a la línea de crédito.

Debido a que la iniciativa cuenta con recursos limitados, el dinero será asignado por orden de llegada. Se espera que el programa ayude a la transición de 54.000 taxis en el país.