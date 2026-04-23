Protesta de taxistas en Tunja: las razones y puntos bloqueados en la capital boyacense

El gremio de taxistas adelanta una protesta en Tunja, capital de Boyacá, asegurando que la administración distrital debería ejercer un control más eficiente frente a la ilegalidad en el transporte.

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El debate ha sido objeto de discusión desde la llegada de plataformas digitales que ofrecen distintos servicios de transporte y que, según los taxistas, generan afectaciones de carácter económico, ya que muchas personas prefieren este tipo de servicios antes que hacer uso del taxi.

Avanza paro de taxistas hoy en #Tunja, movilidad colapsada a esta hora. Fotos: Crédito a sus autores. #Boyacá. pic.twitter.com/whRtWVMFuB — 1A Noticias. (@1anoticiass) April 23, 2026

Voceros del gremio afirman que la no regulación de estos transportes afecta de manera significativa a quienes deben cumplir con todas las exigencias de ley para poder transportar pasajeros.

Además, señalan que han empleado distintos recursos, como derechos de petición; sin embargo, no han recibido respuestas claras que les den un parte de tranquilidad.

En distintos puntos de la capital boyacense se presentan alteraciones en la movilidad, por lo que es necesario tener en cuenta las zonas en las que el tránsito se encuentra bloqueado.

Según precisan algunas personas, ciertos buses solo estarían cubriendo rutas específicas, lo que también puede derivar en complicaciones para llegar a distintos lugares. En algunos casos, el transporte escolar ha devuelto a los estudiantes a sus casas debido al paro de taxistas.

En imágenes que circulan en redes sociales se puede observar cómo, en varias vías de la ciudad, taxistas han atravesado sus vehículos para bloquear el paso.

Bloqueos en Tunja por paro de taxistas. Foto: Redes sociales API

Se recomienda a todos aquellos que, por algún motivo, tengan que desplazarse dentro de Tunja que revisen el estado de las vías para evitar posibles cierres a raíz de la manifestación.

Los taxistas han bloqueado las salidas intermunicipales; además, en la mañana se presentaban bloqueos en la glorieta del Terminal y en Los Hongos.

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La tensión sigue en aumento mientras los taxistas esperan concretar una reunión con funcionarios de la Alcaldía, la Gobernación y distintas entidades que puedan apoyar el proceso, como la Defensoría del Pueblo.

Esto se da en el marco de otras protestas recientes en Colombia, como el Paro Nacional convocado por el incremento en el impuesto predial, así como el paro de Fecode que tuvo lugar la semana pasada.