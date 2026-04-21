A tres horas de Tunja: El pueblo de Boyacá reconocido por la habilidad de sus artesanos y una particular tradición que perdura

El departamento de Boyacá es el segundo con mayor número de municipios de Colombia: 123.

Es considerado como uno de los destinos turísticos más encantadores. Está ubicado en el centro del país y combina historia, paisajes naturales, arquitectura tradicional y tradiciones muy arraigadas.

El pequeño pueblo de Boyacá famoso por sus artesanías en fique, un encantador destino donde las manos tejen historias

Uno de sus municipios es Susacón, ubicado a 137 kilómetros de Tunja, aproximadamente a tres horas de distancia en vehículo.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), se nombró así por un cacique que gobernaba el territorio antes de la llegada de los españoles. En lengua indígena significa aliado del cacique Susa.

“Relata la historia que el cacique de Soatá pidió ayuda a todas las tribus que le obedecían -una de ellas fue la de Susacón- para marchar a Duitama y luego a Bonza, como parte de la lucha a favor del cacique Tundama. La victoria fue finalmente para los españoles”, señala la publicación en su portal web.

Y agrega: “Durante la época de la colonia, parte del territorio de Susacón perteneció a Soatá. La fundación de la parroquia se le atribuye a Nicolás Ramírez, en 1809″.

El territorio de Susacón se encuentra sobre la cordillera Oriental y sus ríos más importantes son Chicamocha y Susacón, el cual hace parte de la microcuenca La Jabonera.

Economía

La principal actividad económica del municipio es la agricultura, mediante el cultivo de tabaco negro y fique.

También tiene relevancia la ganadería, con pastoreo de especies ovinas y caprinas.

Adicionalmente, “sus artesanos son hábiles en la elaboración de ruanas de lana, sombreros y alpargatas de fique, comercializados en su mayoría fuera de la región”.

Susacón es un destino ideal para el senderismo. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Sitios de interés

Entre los lugares destacados del municipio está el parque principal, un espacio adornado de jardines. “Deja en sus alrededores huellas de ese pasado colonial con algunos visos de modernidad”, indica Situr Boyacá.

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Otros lugares imperdibles son la parroquia San Pablo Apóstol y la vereda Siapora, que está adornada con casas de bahareque, ubicadas en el cañón del Chicamocha. También se destacan el páramo de Guantiva, el mirador la Cruz de Mayo y la laguna del Tobal.

En relación con eventos culturales, en el mes de agosto se realizan las fiestas de la Virgen del Carmen. En esta festividad perdura la tradición de repartir pan y guardarlo durante el año, con la creencia que así no faltará la comida.