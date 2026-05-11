Ni Tunja ni Bogotá: descubra cuál es el municipio que registra las temperaturas más bajas en Colombia

Colombia se caracteriza por ser un país con diversidad de climas debido, principalmente, a su ubicación cerca de la línea del Ecuador y por la variedad de alturas de su territorio.

Así es el municipio turístico de Boyacá, un destino reconocido por sus termales y rica historia

De igual forma, la presencia de tres cordilleras hace que la temperatura varíe según la altitud. Por eso existen los llamados pisos térmicos: clima cálido en zonas bajas, templado en regiones intermedias, frío en montañas altas y páramo o nieve en las cumbres.

Así las cosas, dependiendo de la altitud hay municipios y regiones que suelen ser muy fríos o muy calientes y uno de esos lugares que es reconocido por alcanzar algunas de las temperaturas más bajas es Cerinza, en el departamento de Boyacá.

En este destino el clima está directamente influenciado por su ubicación en las montañas y por la proximidad a ecosistemas como el Páramo de La Rusia, Vasto y El Calvario, según el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr). Estas áreas de alta montaña contribuyen a conservar las bajas temperaturas características del municipio.

La actividad lechera hace parte de la economía de Cerinza, Boyacá. Foto: NurPhoto via Getty Images

Aunque las condiciones climáticas pueden cambiar durante el año, en este pueblo boyacense predominan las temperaturas bajas. En las madrugadas y noches más heladas, puede llegar hasta los -3 °C. No obstante, no hay verdad absoluta sobre este tema, pues las variaciones registradas por el clima pueden variar en torno al destino más frío, pues en Colombia funciona de manera diferente al de otras regiones del mundo, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

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¿Qué se puede hacer en Cerinza?

Independiente de que sea el municipio más frío o no, lo cierto es que para quienes disfrutan de los cielos nublados y los bellos paisajes, en Cerinza hay varias cosas para hacer.

Por ejemplo, visitar la Parroquia de la Inmaculada Concepción de estilo gótico y la capilla de Santa Lucía, que fue construida durante la colonia, dos edificaciones que llaman la atención por su belleza arquitectónica.

En el casco urbano, Cerinza tiene varios sitios para conocer. Foto: Foto: Situr Boyacá

Un lugar más para conocer es el parque principal, en donde se encuentra un busto del cacique Cerinza, en donde se ubicaba la población indígena. Dentro de su estructura cuenta con jardines en piedra con vegetación y la presencia de una pileta en la parte central.

En relación con las actividades de naturaleza, se destacan lugares como el cerro El Tibet, una reserva natural desde donde se puede apreciar el paisaje norte de Boyacá. Otra reserva destacada es El Calvario, al igual que las lagunas La Negra y Careperro.

Este último cuerpo de agua es considerado un lindo lugar, ubicado en la cima del Monte Careperro. Para llegar allí se debe caminar cerca de tres horas y, una vez en la cima, los visitantes se encuentran con un sitio lleno de tranquilidad, especial para desconectarse del día a día y disfrutar de la naturaleza.