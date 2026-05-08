El Meta es uno de los mejores escenarios para la práctica del turismo de naturaleza, una característica que lo convierte en un lugar ideal para la realización del evento Colombia Nature Travel Mart, que se llevará a cabo en la ciudad de Villavicencio.

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Este encuentro enfocado en turismo de naturaleza, aventura y bienestar, que llega a su versión número 14, se realizará por primera vez en este departamento, entre el 29 de septiembre y el primero de octubre del presente año, y contará con representantes de la industria turística con el objetivo de fortalecer oportunidades de negocio alrededor de experiencias sostenibles y de alto valor en el país.

De acuerdo con información de Procolombia, entidad organizadora, la programación iniciará el 29 de septiembre con una rueda de encadenamiento orientada al mercado nacional, donde empresas locales podrán generar alianzas estratégicas y fortalecer la cadena de valor del sector.

Villavicencio será la sede del encuentro internacional de naturaleza de 2026. Foto: Guillermo Torres / Semana

En los dos días posteriores se llevará a cabo una rueda de negocios internacional, en la que participarán 80 compradores internacionales y 80 exportadores colombianos.

Oferta turística

De igual forma, el encuentro tendrá actividades para que los visitantes internacionales conozcan la oferta turística del Meta, promoviendo el destino y creando vínculos más cercanos con el territorio.

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Carmen Caballero, presidenta de Procolombia, destacó que este encuentro permite mostrar al mundo la diversidad y autenticidad de Colombia, resaltando a este departamento como un territorio que ha consolidado su fortaleza precisamente en el turismo de naturaleza y aventura.

La información oficial indica que la elección del Meta como anfitrión hace parte de la estrategia de descentralización turística de Colombia, posicionando al departamento como uno de los destinos más relevantes dentro de la oferta nacional de bienestar, ecoturismo y aventura.

El avistamiento de aves es una de las actividades relacionadas con el turismo de naturaleza. Foto: Getty Images

Frente a este encuentro, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, aseguró que representa un reconocimiento al trabajo realizado por el sector turístico local y una muestra del crecimiento del departamento como destino competitivo a nivel internacional.

También resaltó que este avance impulsa una transformación económica basada en un modelo sostenible que promueve empleo, inversión y nuevas oportunidades para las comunidades.

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La agenda comercial presentará una amplia oferta turística enfocada en experiencias de naturaleza, como avistamiento de aves y ballenas, observación de fauna y flora, turismo comunitario y agroturismo. En el segmento de aventura se incluirán actividades como parapente, rafting, trekking, buceo, ciclismo y deportes extremos, mientras que el componente de bienestar promoverá circuitos termales, spas, retiros espirituales y experiencias de conexión consciente.