El departamento de Boyacá es uno de los destinos turísticos más completos y auténticos del país. Ofrece una combinación de historia, pueblos coloniales, riqueza natural, gastronomía tradicional y planes de aventura.

Sus visitantes destacan, especialmente, la belleza de sus paisajes y la arquitectura tradicional bien conservada de muchos de sus municipios.

Uno de ellos es Ventaquemada, ubicado a 32 kilómetros de Tunja.

Fue anteriormente conocido con el nombre de Padua y tiene una larga historia. En su territorio se encuentra el emblemático Puente de Boyacá. Esta es una construcción en piedra, sobre el curso del río Teatinos, que sirvió, el 7 de agosto de 1819, “como punto estratégico para una de las disputas más representativas de la época independentista de Colombia: la Batalla de Boyacá”, según destaca el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr).

Una visión general del Puente de Boyacá durante la conmemoración de la Batalla de Boyacá, donde Colombia obtuvo su independencia de España, el 7 de agosto de 2023. Foto: Long Visual Press/Universal Imag

Así es el pueblo boyacense cuyo nombre significa ‘fortaleza de piedra’, un lugar reconocido por sus fuentes de agua e historia

Sobre su nombre se afirma que se debe a una unidad de transacción comercial, llamada La Venta.

“Cuentan algunos historiadores locales que el nombre del municipio se debe a una unidad de transacción comercial denominada La Venta, que además era un lugar estratégico que unía a la provincia de Tunja con Santa Fe de Bogotá, la cual fue quemada a causa de rivalidades entre los lugareños”, describe Situr Boyacá.

Su territorio es cercano a la cordillera Oriental, y en él se destacan el páramo El Rabal y los afluentes Albarracín, Teatinos y Ventaquemada.

Economía

Su economía se centra especialmente en el cultivo de papa. De él viven cerca de 2.800 agricultores locales, quienes además producen leche y hortalizas. A nivel nacional, Ventaquemada ocupa el segundo lugar en área de siembra y volumen productivo de papa. Adicionalmente, tiene la primera posición en generación de empleo gracias a este cultivo.

Sitios de interés

Ventaquemada tiene varias edificaciones reconocidas y que son imperdibles de visitar.

“Su riqueza cultural, patrimonial e histórica, representada en construcciones simbólicas como la casa histórica de Ventaquemada, declarada monumento nacional en 1967, o las estaciones del ferrocarril como las de Albarracín, Páez, Viejo y Ventaquemada —declarados monumentos nacionales en 1996—, son solo dos ejemplos de los varios sitios que el municipio pone a disposición de sus visitantes”, señala el Sistema de Información Turística.

Así es uno de los pueblos más lindos de Boyacá, donde la mazamorra chiquita es imperdible

En materia cultural, entre las principales festividades se destacan el Festival Gastronómico, las fiestas de San Antonio de Padua, el Reinado Municipal de la Papa, el Aguinaldo Ventaquemense y la Feria Agrícola, entre otras.