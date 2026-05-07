Así es el ‘corazón del Valle de Tenza’, un pintoresco destino ideal para quienes buscan naturaleza, tranquilidad y cultura

Visitar Boyacá es para muchos viajeros una experiencia única. Esta región colombiana destaca por la belleza de sus paisajes, representada en montañas, páramos, ríos y quebradas que les brindan a los turistas la posibilidad de hacer diversidad de planes.

Así es el municipio turístico de Boyacá, un destino reconocido por sus termales y rica historia

Con 123 municipios, este departamento, además de su oferta natural, tiene mucho que mostrar desde el punto de vista cultural, histórico y gastronómico, por lo que seleccionarlo como un destino de vacaciones suele ser una buena decisión.

Dentro de su amplia oferta está un municipio al que se le conoce como el ‘corazón del Valle de Tenza’, ideal para quienes desean disfrutar de la naturaleza, la tranquilidad y las tradiciones culturales.

Se trata de Sutatenza, el único municipio de Boyacá nominado a los Best Tourism Villages de la ONU Turismo. Es un destino con una extensión territorial de 40 kilómetros cuadrados y una temperatura que promedia los 18 grados centígrados, que se caracteriza por estar rodeado de montañas y paisajes verdes, que lo hacen único.

Sutatenza es un destino que destaca por su belleza natural. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Este encantador y pintoresco lugar brinda una experiencia auténtica para desconectarse del ritmo acelerado de la ciudad y conectar con la vida rural. Quienes llegan hasta allí se encuentran con escenarios naturales perfectos para realizar caminatas ecológicas, avistamiento de aves y actividades de turismo rural, pero además con un lugar en el que la cultura tiene una gran relevancia y su gastronomía es una delicia.

El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) indica que este municipio es reconocido por haber sido la cuna de Acción Cultural Popular (ACPO) y las escuelas radiofónicas, un proyecto pionero de educación rural que transformó la vida de miles de campesinos en Colombia y, de allí, su relevancia en esta materia.

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Sitios de interés

Este destino, ubicado a un poco más de dos horas de Tunja, tiene varios sitios de interés para los viajeros. En la lista se incluyen el Museo de la Radio Sutatenza, el Monumento a San Isidro Labrador, la Plazoleta de Banderas y el Obelisco, todos testimonios del legado educativo y cultural que marcó la historia del país.

Este pueblo destaca por su identidad cultural. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

No obstante, también tiene oferta para los amantes de la naturaleza. Allí se pueden visitar cultivos de caña y aprender sobre la producción artesanal de panela, café y lácteos. De igual forma, es un territorio perfecto para disfrutar de caminatas y avistamiento de aves en escenarios naturales únicos.

En este municipio se realizan diversas festividades que son tradicionales, como el Aguinaldo Sutatenzano, las Fiestas de San Bartolomé y el Fútbol con Ruana, donde se mezclan la alegría popular y las costumbres campesinas.

Así las cosas, Sutatenza se ha convertido en un lugar perfecto para quienes buscan descansar, vivir experiencias sostenibles y disfrutar de la esencia cultural y natural del Valle de Tenza.