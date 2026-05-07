Bucaramanga no solo es la ‘Ciudad Bonita’. También es una tierra de carácter, oportunidades y emprendimientos que nacen desde la disciplina, la intuición y las ganas de salir adelante. En Santander, emprender no es una moda: es una forma de ver la vida.

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Desde esa fuerza bumanguesa nació Lummia, una marca colombiana de tecnología para el cuidado personal femenino fundada por Nicolás Moreno y Julián Mora, dos amigos de infancia que decidieron apostarlo todo por una idea propia. Sin inversionistas, sin una gran estructura empresarial y sin un plan B, invirtieron sus ahorros en un primer lote de máquinas de depilación láser de uso doméstico.

Lo que comenzó como una decisión llena de incertidumbre hoy es una compañía con grandes ganancias en facturación, con presencia en Colombia, México y Ecuador, y proyección de expansión hacia nuevos mercados como Costa Rica. Sin embargo, la historia de Lummia no se explica solo desde las cifras: se entiende desde la amistad, la resiliencia y la verraquera de sus fundadores.

Los productos cuidan el cabello de la mujer Foto: Getty Images/Image Source

Antes de que Lummia existiera, Nicolás ya había tenido que aprender a levantarse. A los 17 años perdió a su mamá, quien era su mejor amiga y una de las personas más importantes de su vida. A esa pérdida se sumó la quiebra económica de su papá, una situación que lo enfrentó muy joven a la incertidumbre, la responsabilidad y la necesidad de salir adelante. Lo que pudo derrumbarlo terminó convirtiéndose en motor: emprender fue también una forma de reconstruirse.

Pero la marca no nació únicamente como una oportunidad de negocio. Nació también desde una sensibilidad profunda hacia las mujeres. Para Nicolás y Julián, el amor y el valor por la mujer no surgieron como una estrategia comercial: nacieron en casa. Fueron las mujeres de sus hogares quienes moldearon su carácter y les enseñaron a mirar la vida desde el respeto, el cuidado y la responsabilidad.

Esa formación los llevó a construir una marca que no solo vendiera dispositivos de belleza, sino que acompañara a las mujeres en su relación con el cuidado personal desde la confianza, la seguridad, el amor propio y la autonomía. Hoy, esa visión se refleja en un portafolio enfocado en tecnología para el autocuidado en casa, con productos de depilación IPL, herramientas capilares, dispositivos de styling y soluciones de skincare.

Más que aparatos, Lummia busca ofrecer herramientas para transformar la rutina de belleza en un espacio propio, práctico y cercano. Por eso, la marca decidió competir por valor y no solo por precio, construyendo una identidad alrededor de la experiencia: cercana, aspiracional y conectada con las nuevas formas de entender el bienestar femenino.

Ese propósito también se vive dentro de la empresa. Cerca del 90% del equipo de Lummia está conformado por mujeres, un dato que refleja que la importancia de la mujer no se queda en el discurso. Para sus fundadores, cuidar a las mujeres empieza puertas adentro, creando un entorno laboral donde ellas puedan sentirse valoradas, reconocidas y parte fundamental del crecimiento de la compañía.

Una anécdota resume esa filosofía: una colaboradora intentó comprar una boleta para el concierto de Karol G en Bogotá, pero el sistema no le permitió completar el pago. Al enterarse, Nicolás y Julián decidieron regalársela. Más que un gesto, fue una muestra de la cultura que buscan construir: una empresa cercana, agradecida y con sentido de familia.

El camino no ha sido fácil. En sus primeros años, los fundadores vendían, atendían clientes, coordinaban importaciones y resolvían retos operativos mientras aprendían sobre la marcha. Cada venta financiaba la siguiente y cada decisión debía tener sentido. Con el tiempo, entendieron que crecer no era hacer más, sino hacer mejor: enfocarse en los productos que realmente conectaban con sus consumidoras, ordenar la operación y fortalecer su propuesta de valor.

Ese proceso permitió que Lummia pasara de ser una marca funcional a convertirse en una propuesta con identidad propia dentro del cuidado personal femenino.

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Hoy, la empresa crece sin inversión externa, financiando su expansión con el propio flujo del negocio y manteniendo el control de su esencia. Mientras fortalece su presencia en Colombia, México y Ecuador, proyecta nuevos mercados y evalúa oportunidades en canales físicos.

Porque Lummia no solo vende productos de belleza. Representa una historia de amistad, disciplina, sensibilidad y verraquera; una historia donde las mujeres son el centro de la inspiración, del equipo, de los productos y del futuro de la marca.