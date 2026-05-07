¿Animales de piedra? La ciencia detrás del Lago Natrón, que es rojo y deja a cualquier animal petrificado

En el norte de Tanzania, cerca de la frontera con Kenia, se encuentra uno de los lugares más impactantes y misteriosos del continente africano: el Lago Natrón.

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Este lago se ha ganado la fama de ser uno de los más aterradores del mundo debido a las extrañas condiciones de sus aguas, capaces de acabar con la vida de muchos animales y dejar sus cuerpos petrificados, como si fueran estatuas de piedra.

El paisaje parece sacado de una película apocalíptica. Las aguas del lago contienen grandes cantidades de carbonato de sodio que proviene de las cenizas del volcán Ol Doinyo Lengai.

A esto se suma una temperatura que puede alcanzar los 60 grados centígrados y niveles de alcalinidad extremadamente altos, con un pH que supera el 9 y puede llegar hasta 10,5. Estas características convierten al lago en un ambiente hostil para la mayoría de las especies.

Las aves son algunas de las principales víctimas de este fenómeno natural. La superficie del lago refleja el cielo de manera casi perfecta y muchos animales terminan desorientados, chocando directamente contra el agua.

El fotógrafo Nick Brandt documentó este inquietante escenario y explicó en una entrevista para la BBC que la capacidad reflectante del lago podría ser la causa de que numerosas aves caigan en sus aguas.

Flamingos en el Lago Natrón, en Tanzania. Foto: Getty Images

Después, la combinación entre la sal y las altas temperaturas termina conservando los cuerpos petrificados.

Sin embargo, no todas las especies sufren las consecuencias del lago. Los flamencos han logrado adaptarse a este entorno extremo y son prácticamente los únicos animales que pueden sobrevivir allí.

Sus patas poseen escamas especiales y una piel resistente que los protege de las quemaduras provocadas por el agua alcalina. Además, cuentan con glándulas capaces de expulsar el exceso de sal de su organismo.

El lago donde la salinidad es extrema Foto: Instagram @ academia.metanoia

Curiosamente, las algas tóxicas que habitan en el lago también forman parte de la alimentación de estas aves y son las responsables del característico color rosado de su plumaje.

Gracias a esta adaptación, los flamencos no solo sobreviven, sino que prosperan en uno de los ecosistemas más extremos del planeta.

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A pesar de su apariencia sombría y de las historias que rodean a sus aguas, el Lago Natrón continúa atrayendo a viajeros y aventureros interesados en conocer algunos de los rincones más inhóspitos y sorprendentes del mundo.

Llegar hasta este remoto destino requiere resistencia física, adaptación al clima y gusto por las largas caminatas, pero para muchos la experiencia vale completamente la pena.