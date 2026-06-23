Los atractivos del pueblo conocido como ‘ciudad blanca’, un histórico destino que enamora con su estilo colonial

Colombia es un destino con una amplia oferta de lugares que vale la pena conocer. Este país destaca por sus paisajes naturales, sitios históricos y su gran oferta cultural y gastronómica imperdibles en las diferentes regiones del territorio nacional.

Los encantos del municipio donde se come uno de los mejores mutes en Santander, destino perfecto para el ecoturismo

Una de esas zonas que vale la pena visitar es Santander y allí uno de los destinos más icónicos, muy cerca de Bucaramanga, es San Juan de Girón o simplemente Girón, conocido como ‘ciudad blanca’.

Este poblado, que hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia, destaca por su arquitectura de tipo español, con casas en bahareque, tapia pisada, tejas de barro, fachadas blancas y calles empedradas que evocan el pasado. Fue reconocido como Monumento Nacional en 1963 y hoy en día es considerado Bien de Interés Cultural (BIC).

Sin duda, recorrer sus calles y su centro histórico es uno de los mejores planes. Alrededor del parque principal se pueden degustar los tradicionales raspados de Girón, que resultan ideales para refrescar el paladar.

Este municipio de Santander fue declarado Monumento Nacional en 1963 por su patrimonio arquitectónico. Foto: Cortesía - Colparques

Según la Alcaldía Municipal, por más de 350 años el parque ha sido el ícono más relevante del municipio, que diariamente es visitado por más de 200 personas, entre visitantes y transeúntes, quienes son abordados por las tradicionales gitanas que ofrecen adivinar la suerte y predecir el futuro.

De acuerdo con información de la mencionada red, sus atractivos turísticos están representados por el parque, la Basílica Menor San Juan Bautista, la Plazoleta de las Nieves y su Capilla de las Nieves, el Parque Peralta, los seis Puentes de Calicanto, la Alameda de las Nieves, el Malecón Turístico y el Mirador Sagrado Corazón.

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Sitios de interés

De acuerdo con la Alcaldía, la construcción inicial de la Basílica Menor San Juan Bautista se llevó a cabo entre 1639 y 1646, con techo de paja y paredes de bahareque; la pila bautismal de barro y el cáliz de consagrar en estaño; posteriormente se cambiaron las paredes de bahareque por tapia pisada y las pajas del techo por tejas.

A este pueblo santandereano se le conoce como la 'ciudad blanca'. Foto: Getty Images

Por su parte, el Malecón Turístico ha sido considerado por muchos años uno de los emblemas más importantes de Girón, en donde los viajeros pueden dar el tradicional paseo peatonal a orillas del río de Oro. Este lugar es considerado el epicentro de la gastronomía regional y la vida nocturna del municipio, reconocido por sus ventas de artesanías y su oferta de eventos culturales.

Para los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre está el Parque el Gallineral, acogedor destino con una gran cantidad de árboles robustos y cargados de pendones de musgo natural. Su ambiente familiar lo dan las diferentes especies de aves y ardillas, especies que con frecuencia se aprecian en el lugar.

De igual forma, el parque posee una pista de entretenimiento para los niños que lo visitan y a menos de 100 metros se encuentra el histórico y tradicional Río de Oro, un encanto natural imperdible.