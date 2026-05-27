A tres horas de Bucaramanga: el pueblo de piedra colonial ideal para planes al aire libre y que es ideal para probar la carne oreada

Santander es un departamento que conquista a muchas personas, tanto locales como turistas extranjeros. Sin embargo, hay un lugar en especial que enamora a quien llega y es Barichara, un municipio que parece congelado en el tiempo y que hoy se convierte en uno de los destinos de ecoturismo y cultura más completos del país, a solo tres horas de Bucaramanga.

Tres platos típicos que no puede dejar de probar en un viaje a Barichara, uno de los pueblos más lindos de Colombia

Este municipio es conocido por su arquitectura colonial, por las calles empedradas y hermosos paisajes llenos de naturaleza.

Visitarlo es como retroceder en el tiempo, ya que conserva su estilo colonial y ha sido declarado como uno de los Pueblos más Bonitos de Colombia.

El recorrido por el pueblo es uno de los mejores planes, ya que se puede pasear por las calles empedradas y admirar las casas con techos de tejas rojas, balcones de madera tallada y hermosos jardines.

Cada esquina parece sacada de una postal, cada fachada cuenta una historia. El Parque Principal es el punto central del pueblo y un lugar perfecto para relajarse y disfrutar del ambiente tranquilo.

Calles de Barichara, Santander. Foto: Getty Images

¿Qué hacer en Barichara, Santander?

Cultura

Para las personas que aman el arte y lo hecho a mano, Barichara tiene algo que conquista, ya que es posible visitar talleres de artesanos, observar cómo se elaboran productos tradicionales o expresarse pintando con la propia tierra de Barichara.

Planes al aire libre

Para aquellos que prefieren los planes al aire libre también tienen lo suyo. Los alrededores ofrecen hermosos paisajes naturales ideales para practicar senderismo, y desde el Mirador de Barichara, ubicado en las afueras del pueblo, se puede disfrutar de una vista panorámica impresionante de los alrededores.

Carne oreada Foto: Daniela González / Suministrada Semana

Gastronomía

Ninguna visita a Barichara está completa sin sentarse a comer. La gastronomía santandereana es protagonista indiscutible, y la carne oreada (uno de los platos más representativos de la región) se puede probar tanto en Barichara como en los municipios del camino.

Esta carne tiene un sabor curado al sol y al aire que define la identidad culinaria de Santander y que no tiene igual en ninguna otra región del país.

Los mejores planes para hacer en un corto viaje a Barichara; alternativas e ideas prácticas

Ubicado a 3 horas y 18 minutos aproximadamente de Bucaramanga, Barichara es el tipo de destino que ofrece una larga lista de opciones de cosas por hacer para que los turistas y visitantes disfruten y conozcan más.