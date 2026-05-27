Las tradiciones culinarias en las regiones y pueblos del país representan la identidad cultural y la historia de sus habitantes. En Colombia, muchos platos típicos muestran la influencia indígena, africana y europea, además que se caracterizan por tener ingredientes propios de cada región.

Así mismo, estas preparaciones únicas y llenas de sabor, ayudan a conservar costumbres y unir a las familias y comunidades. Muchas recetas se transmiten de generación en generación y forman parte de celebraciones y reuniones importantes.

Esto precisamente sucede con el postre jericoano, que es considerado una joya culinaria en el municipio de Jericó, en el suroeste antioqueño, a tres horas de Medellín.

Se trata de una preparación muy típica que todos quieren probar y se caracteriza por tener siete capas de sabor y felicidad. Cinco de frutas y dos de bizcochuelo. Demora de 12 o 15 días en estar listo y para que obtenga ese sabor que lo hace único e imperdible en un viaje a este pueblo patrimonio de Colombia.

Siete capas artesanales y naturales, todas empapadas en ron y vino, lo que le da su toque tradicional y que invita a que todo el que llega a este destino no se vaya sin deleitarse con este delicioso bocado.

De acuerdo con el portal de la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia, este destino antioqueño también destaca por su exquisito café suave de origen y los famosos confites de cardamomo, colaciones y “Las Luisas” hechas de galleta asada, miel de panela, mermelada de guayaba y azúcar; su secreto de preparación y sabor está en que se cocinan en horno de leña.

El pueblo antioqueño de clima frío y donde se puede disfrutar de una deliciosa trucha, un destino perfecto para el ecoturismo

¿Qué se puede hacer en jericó?

Además de disfrutar de su gastronomía, en Jericó los planes para hacer son diversos. Este destino destaca por su arquitectura, que conserva particularidades de la época de colonización antioqueña; por lo que quien llega hasta este lugar tiene la oportunidad de devolverse en el tiempo a través de sus construcciones y calles empedradas.

Jericó es reconocido por su arquitectura colorida y bien conservada. Foto: Getty Images

Se le conoce como la cuna del carriel, pues allí este artículo tradicional de los antioqueños tiene unas características únicas como los bordados perfectos, terminados milimétricos y la presencia de colores brillantes, según el portal Turismo Antioquia Travel.

Jericó está rodeado de un exuberante relieve y atractiva topografía, espacios que albergan lugares imperdibles como el Parque Natural Las Nubes y el Jardín Botánico que se encargan de engalanar sus paisajes, convirtiéndolo en un buen destino para hacer planes al aire libre y tener contacto con la naturaleza.

De igual forma, este municipio conocido como la ‘Atenas del suroeste’ es ideal para el turismo religioso por su Museo de Arte Religioso y sus diferentes iglesias.