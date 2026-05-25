Abriaquí, el destino sostenible de Antioquia ideal para la pesca artesanal y el turismo ecológico

El occidente de Antioquia es una de las subregiones de este departamento. Está localizada entre las cordilleras Central y Occidental de Colombia, entre el Valle de Aburrá al sur, y el Nudo de Paramillo y Urabá al norte.

El municipio de Antioquia que tiene el clima perfecto para unas vacaciones, un ‘paraíso tropical’ lleno de encanto

De acuerdo con información de la Gobernación, esta zona es rica en historia y en sitios de gran importancia tales como: El Páramo de Frontino y los Parques Nacionales Naturales de Las Orquídeas y Paramillo, que tienen una gran biodiversidad.

Esta subregión tiene 19 municipios y uno de ellos se caracteriza por ser de los más pequeños, con menos de 3.000 habitantes y una temperatura promedio de 20 grados centígrados.

Se trata de Abriaquí, ubicado a cuatro horas de Medellín, un destino que destaca por su cultura, costumbres y lindos atractivos turísticos que pasan por lo ambiental, cultural y lo religioso, haciendo un uso sostenible de la diversidad como base para el desarrollo social.

Este es uno de los destinos naturales más importantes de Abreaquí, en Antioquia. Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

El portal Turismo Antioquia Travel indica que en su área rural tiene ríos propicios para la pesca, posee zonas arqueológicas y en una parte de su jurisdicción se posa el hermoso Parque Nacional Natural Las Orquídeas, que comparte con los municipios de Urrao y Frontino, y que sirve de hábitat para diversas especies de flora y fauna silvestre.

¿Qué hacer en este destino?

Son diversos los encantos con los que se encuentran los viajeros en este pequeño municipio antioqueño. Uno de ellos es la cascada Santa Ana, a la que se llega tras un recorrido de aproximadamente 40 minutos desde el pueblo. Este lugar ofrece un entorno natural ideal para descansar, desconectarse de la rutina y admirar la fuente hídrica que abastece de agua al municipio.

Así es la ‘reserva hídrica del occidente’ en Antioquia, una joya turística de lindos paisajes a tres horas de Medellín

Otra caída de agua es los Popales, localizada a cerca de 10 kilómetros del casco urbano. En los alrededores también existen minas de oro artesanales y es frecuente encontrar visitantes y habitantes de la zona practicando actividades de pesca.

Un atractivo más es el puente colgante La Herradura, situado sobre el río Herradura, un espacio ideal para disfrutar de paisajes naturales y vivir una experiencia de tranquilidad y conexión con el entorno.

Abreaquí es un pueblo antioqueño ubicado a cuatro horas de Medellín. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Otro lugar de interés es la Ermita Santa Rosalía, ubicada a 15 minutos en vehículo desde el parque principal y a unos 30 minutos caminando. Allí se celebra cada domingo la Eucaristía a la 1:00 p.m. y durante la Semana Santa se desarrollan diferentes actividades religiosas.

Quienes disfrutan de planes más tranquilos pueden visitar la iglesia principal, construida hacia 1914 y ubicada frente al parque central. Según el portal Puebliando por Antioquia, esta edificación posee un estilo ecléctico y un frontis elaborado en ladrillo cocido. En su interior sobresalen un altar y un púlpito de estilo gótico, elementos que resaltan el valor arquitectónico y religioso del templo.