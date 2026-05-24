Mundial 2026 y los mejores planes turísticos en Miami durante la Copa del Mundo

Miami tiene todo listo para recibir a millones de personas de todo el mundo. Con la llegada del Mundial 2026, la ciudad se está preparando para convertirse en mucho más que una sede deportiva: combinando fútbol, entretenimiento, gastronomía y turismo.

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La ciudad apuesta por conquistar a los visitantes tanto dentro como fuera de la cancha.

Miami será anfitriona de siete partidos del encuentro deportivo, incluyendo encuentros de fases definitivas, entre ellos el partido entre Colombia y Portugal.

Por esta razón, Miami se convierte en parada obligatoria para miles de hinchas que buscan vivir el ambiente mundialista de primera mano.

El espíritu de este encuentro mundialista no se quedará encerrado en el estadio. Uno de los espacios centrales será el FIFA Fan Festival Miami 2026, ubicado en Bayfront Park, en el downtown de Miami, donde miles de aficionados podrán seguir los partidos en pantallas gigantes, asistir a conciertos y participar en actividades culturales y gastronómicas.

Copa del Mundo 2026 Foto: UEFA via Getty Images

Esta se convierte en una opción perfecta para aquellas personas que no consigan boleta para asistir a los partidos, pero que quieran sentir la magia del torneo.

Entre partido y partido, Miami tiene mucho por ofrecer a los turistas y fanáticos del fútbol. South Beach seguirá siendo uno de los principales atractivos por su ambiente social y vida nocturna, mientras que otros sectores más tranquilos permitirán espacios de descanso entre cada jornada deportiva.

Para aquellos que quieran explorar la cultura de la ciudad, barrios como Wynwood y Little Havana ofrecerán recorridos marcados por el arte urbano, la música y la identidad latina, convirtiéndose en paradas obligatorias para los visitantes.

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Hospedaje y gastronomía en Miami

La gastronomía también tiene su protagonismo durante la Copa del Mundo. Restaurantes emblemáticos como Joe’s Stone Crab y Versailles Restaurant son algunos de los puntos de encuentro para aficionados antes y después de los partidos, junto a propuestas contemporáneas como Zuma Miami y espacios frente al mar como Nikki Beach Miami.

Logo de la Copa del Mundo 2026 Foto: FIFA via Getty Images

En cuanto al hospedaje, hoteles históricos como Fontainebleau Miami Beach combinan entretenimiento y tradición, mientras que zonas como Brickell se consolidan como alternativas para quienes prefieren una experiencia urbana.

Los sectores cercanos al Hard Rock Stadium, en Miami Gardens, permitirán un acceso más práctico a los partidos.