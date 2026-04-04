El Top 5 del turismo mundial en 2026: ¿Cuáles son los países más visitados y qué idiomas dominan?

Viajar es uno de los principales objetivos de muchas personas que buscan enriquecer su experiencia en diferentes lugares del mundo, ya sea con comidas diferentes, otros idiomas o nuevas culturas que permiten tener una perspectiva distinta del planeta.

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Millones de personas emprenden viajes cada año para recorrer el mundo en busca de nuevos paisajes, gastronomía y experiencias únicas, sin embargo, hay países que se caracterizan por recibir a más turistas que otros, dependiendo de su locación y lo que tienen para ofrecer.

Uno de los aspectos más importantes es el idioma, muchas personas buscan un lugar que por lo general sea fácil para comunicarse, incluso, tienen entre sus preferencias que se hable el mismo idioma, otros por el contrario, prefieren que sea un lenguaje diferente para ampliar su conocimiento.

Miles de turistas buscan los destinos más populares para realizar sus viajes. Foto: Getty Images

Explorar cuáles son los destinos más frecuentados a nivel mundial no solo resulta interesante, sino que además facilita la organización de un viaje en el que pueda sacar el máximo provecho de todo aquello que los convierte en lugares tan atractivos, sin dejar pasar ninguna experiencia en el país que elija descubrir.

¿Qué países reciben mayor número de turistas a nivel mundial?

Francia:

Este país se mantiene de forma habitual en la cima de los destinos más visitados del planeta, ya que su capital, París, alberga emblemas como la Torre Eiffel, el río Sena y el Museo del Louvre. Se trata de un lugar rebosante de patrimonio histórico, riqueza cultural y expresión artística, lo que lo convierte en un referente turístico global. Su lengua oficial es el francés.

España:

Destaca por su equilibrada mezcla de tradición histórica, exquisita gastronomía, celebraciones populares y atractivas costas. Ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla reciben cada año a innumerables viajeros interesados en descubrir su variada y vibrante cultura. El idioma oficial es el español.

Hay planes económicos que se pueden hacer en un viaje a Madrid, España Foto: Getty Images

Estados Unidos:

Gracias a la diversidad de sus destinos, este país ofrece desde grandes urbes como Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas u Orlando, hasta impresionantes parajes naturales y reconocidos parques temáticos. Todo ello lo posiciona como uno de los lugares más versátiles para el turismo. Su idioma oficial es el inglés.

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China:

Reconocida por su antiquísima tradición, China despierta un notable interés por su legado histórico y cultural. Viajeros de todo el mundo organizan visitas a ciudades como Pekín y Shanghái para conocer de cerca su impresionante herencia. El idioma oficial es el mandarín.

Italia:

Con ciudades tan representativas como Roma, Florencia y Venecia, Italia se consolida como un destino esencial para quienes aprecian el arte y la arquitectura. Además, su reconocida cocina constituye otro de sus grandes atractivos. Su idioma oficial es el italiano.

Roma se consolida como la ciudad preferida por los colombianos que planean ir al extranjero. Foto: Getty Images

Explorar algunos de los destinos más frecuentados a nivel global representa una experiencia irrepetible para apreciar la diversidad y riqueza que el planeta puede brindarle.

Si bien el inglés funciona como una lengua internacional que facilita la comunicación de forma clara en la mayoría de estos lugares, en varios de los destinos señalados resulta aconsejable tener nociones básicas del idioma propio de la región. Así, podrá minimizar posibles malentendidos y desenvolverte con mayor soltura durante su viaje.