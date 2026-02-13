Estos son los países que no les piden visa a los colombianos en 2026: conozca la lista actualizada

Viajar es uno de los grandes sueños para muchas personas y hacerlo al exterior es aún más importante porque representa la oportunidad de descubrir nuevas culturas, tradiciones y formas de vida.
Es claro que conocer otros países permite ampliar la visión del mundo, aprender idiomas, probar gastronomías diferentes y entender realidades distintas a la propia. Sin embargo, hay un tema que preocupa a muchos y que, incluso en ocasiones, puede generar ‘dolores de cabeza’ por las dificultades que genera el proceso: la visa.
Obtener este documento suele convertirse en un obstáculo complejo, ya que cumplir con todos los requisitos y reunir la documentación exigida puede resultar desgastante y, en ocasiones, incierto.
Pero este no debe ser motivo de preocupación, pues gracias a acuerdos bilaterales, convenios de cooperación y tratados comerciales, los ciudadanos colombianos pueden ingresar a un importante número de países solo con su pasaporte vigente.
Incluso, hay países de Suramérica a los que es posible ingresar solo presentando la cédula de ciudadanía, lo que facilita considerablemente la movilidad y abre más puertas para explorar el mundo sin tantos trámites.
Es fundamental saber que, en la mayoría de estos destinos, los colombianos tienen la posibilidad de permanecer hasta por tres meses, sin necesidad de sacar una visa. Así las cosas, esta es la lista de países que solo piden el pasaporte a los nacionales para ingresar en 2026.
Países del espacio Schengen
- Alemania
- Austria
- Bélgica
- Bulgaria
- Croacia
- Dinamarca
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Grecia
- Hungría
- Islandia
- Italia
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Malta
- Noruega
- Países Bajos
- Polonia
- Portugal
- República Checa
- Rumanía
- Suecia
- Suiza
Otros países de Europa
- Albania
- Andorra
- Bielorrusia
- Bosnia y Herzegovina
- Chipre
- Irlanda
- Kosovo
- Macedonia del Norte
- Moldavia
- Mónaco
- Montenegro
- San Marino
- Serbia
- Ucrania
Asia, Medio Oriente y Oceanía
- Corea del Sur
- Filipinas
- Hong Kong
- Israel
- Kazajistán
- Maldivas
- Mongolia
- Omán
- Palestina
- Qatar
- Singapur
- Tailandia
- Turquía
- Emiratos Árabes Unidos
- Georgia
- Rusia (Federación)
- Indonesia
- Samoa
Latinoamérica y el Caribe
En Latinoamérica, los colombianos pueden viajar incluso solo portando la cédula de identidad a países como:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Chile
- Ecuador
- Paraguay
- Perú
- Uruguay
Países de Latinoamérica que piden pasaporte
- Antigua y Barbuda
- Anguila
- Bahamas
- Barbados
- Belice
- Cuba
- Dominica
- El Salvador
- Guatemala
- Guyana
- Guyana Francesa
- Honduras
- Jamaica
- México
- Panamá
- República Dominicana
- Saint Kitts y Nevis
- San Vicente y las Granadinas
- Surinam
- Trinidad y Tobago
- Venezuela
Las entidades oficiales indican que la información relacionada con las visas para los colombianos es susceptible de cambiar en cualquier momento, debido a las decisiones migratorias de las naciones.