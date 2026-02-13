Turismo

Estos son los países que no les piden visa a los colombianos en 2026: conozca la lista actualizada

Son más de 90 los destinos a los que los nacionales ingresan solo con pasaporte.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
13 de febrero de 2026, 3:11 p. m.
Son más de 90 países los que permiten el ingreso de los colombianos solo con el pasaporte.
Son más de 90 países los que permiten el ingreso de los colombianos solo con el pasaporte. Foto: Getty Images

Viajar es uno de los grandes sueños para muchas personas y hacerlo al exterior es aún más importante porque representa la oportunidad de descubrir nuevas culturas, tradiciones y formas de vida.

Es claro que conocer otros países permite ampliar la visión del mundo, aprender idiomas, probar gastronomías diferentes y entender realidades distintas a la propia. Sin embargo, hay un tema que preocupa a muchos y que, incluso en ocasiones, puede generar ‘dolores de cabeza’ por las dificultades que genera el proceso: la visa.

Obtener este documento suele convertirse en un obstáculo complejo, ya que cumplir con todos los requisitos y reunir la documentación exigida puede resultar desgastante y, en ocasiones, incierto.

Pero este no debe ser motivo de preocupación, pues gracias a acuerdos bilaterales, convenios de cooperación y tratados comerciales, los ciudadanos colombianos pueden ingresar a un importante número de países solo con su pasaporte vigente.

Creativo Getty
En las diferentes partes del mundo hay países en los que solo se les pide pasaporte a los colombianos; no requieren de visa. Foto: Getty Images

Incluso, hay países de Suramérica a los que es posible ingresar solo presentando la cédula de ciudadanía, lo que facilita considerablemente la movilidad y abre más puertas para explorar el mundo sin tantos trámites.

Es fundamental saber que, en la mayoría de estos destinos, los colombianos tienen la posibilidad de permanecer hasta por tres meses, sin necesidad de sacar una visa. Así las cosas, esta es la lista de países que solo piden el pasaporte a los nacionales para ingresar en 2026.

Países del espacio Schengen

  • Alemania
  • Austria
  • Bélgica
  • Bulgaria
  • Croacia
  • Dinamarca
  • Eslovaquia
  • Eslovenia
  • España
  • Estonia
  • Finlandia
  • Francia
  • Grecia
  • Hungría
  • Islandia
  • Italia
  • Letonia
  • Liechtenstein
  • Lituania
  • Luxemburgo
  • Malta
  • Noruega
  • Países Bajos
  • Polonia
  • Portugal
  • República Checa
  • Rumanía
  • Suecia
  • Suiza
Pasajeros en aeropuerto
Más de 90 países no les piden visa a los viajeros colombianos. Foto: Getty Images

Otros países de Europa

  • Albania
  • Andorra
  • Bielorrusia
  • Bosnia y Herzegovina
  • Bulgaria
  • Chipre
  • Croacia
  • Irlanda
  • Kosovo
  • Macedonia del Norte
  • Moldavia
  • Mónaco
  • Montenegro
  • Rumania
  • San Marino
  • Serbia
  • Ucrania
Asia, Medio Oriente y Oceanía

  • Corea del Sur
  • Filipinas
  • Hong Kong
  • Israel
  • Kazajistán
  • Maldivas
  • Mongolia
  • Omán
  • Palestina
  • Qatar
  • Singapur
  • Tailandia
  • Turquía
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Georgia
  • Rusia (Federación)
  • Indonesia
  • Samoa

Latinoamérica y el Caribe

En Latinoamérica, los colombianos pueden viajar incluso solo portando la cédula de identidad a países como:

  • Argentina
  • Bolivia
  • Brasil
  • Chile
  • Ecuador
  • Paraguay
  • Perú
  • Uruguay
Maleta de viaje
Hay países de Latinoamérica a los que los viajeros pueden ingresar solo con la cédula. Foto: Getty Images

Países de Latinoamérica que piden pasaporte

  • Antigua y Barbuda
  • Anguila
  • Bahamas
  • Barbados
  • Belice
  • Cuba
  • Dominica
  • El Salvador
  • Guatemala
  • Guyana
  • Guyana Francesa
  • Honduras
  • Jamaica
  • México
  • Panamá
  • República Dominicana
  • Saint Kitts y Nevis
  • San Vicente y las Granadinas
  • Surinam
  • Trinidad y Tobago
  • Venezuela

Las entidades oficiales indican que la información relacionada con las visas para los colombianos es susceptible de cambiar en cualquier momento, debido a las decisiones migratorias de las naciones.

Estos son los países que no les piden visa a los colombianos en 2026: conozca la lista actualizada

