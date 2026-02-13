Estos son los países que no les piden visa a los colombianos en 2026: conozca la lista actualizada

Viajar es uno de los grandes sueños para muchas personas y hacerlo al exterior es aún más importante porque representa la oportunidad de descubrir nuevas culturas, tradiciones y formas de vida.

Es claro que conocer otros países permite ampliar la visión del mundo, aprender idiomas, probar gastronomías diferentes y entender realidades distintas a la propia. Sin embargo, hay un tema que preocupa a muchos y que, incluso en ocasiones, puede generar ‘dolores de cabeza’ por las dificultades que genera el proceso: la visa.

El país asiático al que los colombianos podrán viajar sin visa en 2026

Obtener este documento suele convertirse en un obstáculo complejo, ya que cumplir con todos los requisitos y reunir la documentación exigida puede resultar desgastante y, en ocasiones, incierto.

Pero este no debe ser motivo de preocupación, pues gracias a acuerdos bilaterales, convenios de cooperación y tratados comerciales, los ciudadanos colombianos pueden ingresar a un importante número de países solo con su pasaporte vigente.

En las diferentes partes del mundo hay países en los que solo se les pide pasaporte a los colombianos; no requieren de visa. Foto: Getty Images

Incluso, hay países de Suramérica a los que es posible ingresar solo presentando la cédula de ciudadanía, lo que facilita considerablemente la movilidad y abre más puertas para explorar el mundo sin tantos trámites.

Es fundamental saber que, en la mayoría de estos destinos, los colombianos tienen la posibilidad de permanecer hasta por tres meses, sin necesidad de sacar una visa. Así las cosas, esta es la lista de países que solo piden el pasaporte a los nacionales para ingresar en 2026.

Países del espacio Schengen

Alemania

Austria

Bélgica

Bulgaria

Croacia

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Hungría

Islandia

Italia

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Noruega

Países Bajos

Polonia

Portugal

República Checa

Rumanía

Suecia

Suiza

Más de 90 países no les piden visa a los viajeros colombianos. Foto: Getty Images

Otros países de Europa

Albania

Andorra

Bielorrusia

Bosnia y Herzegovina

Bulgaria

Chipre

Croacia

Irlanda

Kosovo

Macedonia del Norte

Moldavia

Mónaco

Montenegro

Rumania

San Marino

Serbia

Ucrania

Oficial: Estos son los cambios en la política de visas de la UE que podrían afectar a los colombianos este 2026

Asia, Medio Oriente y Oceanía

Corea del Sur

Filipinas

Hong Kong

Israel

Kazajistán

Maldivas

Mongolia

Omán

Palestina

Qatar

Singapur

Tailandia

Turquía

Emiratos Árabes Unidos

Georgia

Rusia (Federación)

Indonesia

Samoa

Latinoamérica y el Caribe

En Latinoamérica, los colombianos pueden viajar incluso solo portando la cédula de identidad a países como:

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Ecuador

Paraguay

Perú

Uruguay

Hay países de Latinoamérica a los que los viajeros pueden ingresar solo con la cédula. Foto: Getty Images

Países de Latinoamérica que piden pasaporte

Antigua y Barbuda

Anguila

Bahamas

Barbados

Belice

Cuba

Dominica

El Salvador

Guatemala

Guyana

Guyana Francesa

Honduras

Jamaica

México

Panamá

República Dominicana

Saint Kitts y Nevis

San Vicente y las Granadinas

Surinam

Trinidad y Tobago

Venezuela

Las entidades oficiales indican que la información relacionada con las visas para los colombianos es susceptible de cambiar en cualquier momento, debido a las decisiones migratorias de las naciones.