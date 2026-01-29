Mundo

Oficial: Estos son los cambios en la política de visas de la UE que podrían afectar a los colombianos este 2026

La Unión Europea hará controles mucho más minuciosos a los migrantes de países que no requieren visado.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

29 de enero de 2026, 8:58 p. m.
Nuevas regulaciones de la UE para países sin visado
Nuevas regulaciones de la UE para países sin visado Foto: Getty Images

La Comisión Europea (CE) presentó este jueves una nueva estrategia en materia de visados que refuerza el control sobre los regímenes de exención de visado existentes, incluidos los que permiten a los ciudadanos de países como Colombia ingresar al espacio Schengen sin necesidad de visa, aunque la exención en sí no se modifica por ahora.

La nueva política busca vincular la concesión de visas a criterios adicionales de cooperación, como la colaboración de otras naciones en la readmisión y retorno de migrantes irregulares, y contempla mecanismos más estrictos para suspender, denegar o restringir la emisión de visas si un país actúa de forma considerada hostil a la seguridad de la UE.

La propuesta europea, liderada por el comisario de Comercio Maroš Šefčovič, contempla aumentar las importaciones de productos estadounidenses, especialmente gas natural licuado (GNL) y productos agrícolas como la soja, con el objetivo de equilibrar la balanza comercial y evitar una escalada en la guerra comercial.
La Unión Europea (UE) reforzará sus medidas de control para los inmigrantes que no requieran visado. Foto: Getty Images

Con estos planes, la Comisión busca, principalmente, reducir la migración “ilegal”; así lo afirmó el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner. Asimismo, pretende reforzar la lucha contra las redes de tráfico de personas e impulsar la atracción de talento hacia Europa, con el fin de aumentar la competitividad económica en la región.

¿Qué cambia y qué se mantiene?

El régimen de exención de visa para ciudadanos colombianos que viajan por períodos cortos (un período de hasta 90 días) no ha sido eliminado ni modificado. El cambio radica en el fortalecimiento de los controles; esto implica una supervisión constante para verificar que los países exentos cumplan con los protocolos de seguridad y cooperación migratoria exigidos por la UE. Esto significa que, si las condiciones cambian y se detectan incumplimientos, Bruselas podría activar medidas restrictivas en un futuro.

Estados Unidos

Estados Unidos elimina algunas sanciones al petróleo venezolano con una licencia clave que reabre el mercado

Estados Unidos

Liam Conejo Ramos, niño de 5 años detenido por ICE, no está bien de salud: inquietantes palabras de la madre del menor

Mundo

Ministra de Ecuador arremete contra Colombia tras ruptura comercial. “A los mejores clientes hay que tratarlos bien”

Mundo

Histórico: Asamblea Nacional de Venezuela aprobó reforma petrolera que rompe con el chavismo

Estados Unidos

“No renunciamos a la misión”: enviado de Trump lanza advertencia mientras Minneapolis sigue en tensión por operativos migratorios

Mundo

Hubo reunión de cancilleres entre Colombia y Ecuador tras crisis diplomática; esto acordaron en el primer encuentro

Estados Unidos

Alerta roja: tormentas invernales dejan reservas de sangre al límite en EE. UU.

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos publicó el escalafón de visas rechazadas: ¿qué tanto están aprobando las solicitudes de Colombia?

Noticias Estados Unidos

Visas a Estados Unidos: si ya pagué el trámite, pero me la entregan luego del primero de octubre, ¿debo pagar el aumento anunciado?

Noticias Estados Unidos

La razón por la que Estados Unidos cancelaría visas de turismo de mexicanas y extranjeras que lleguen al país

Gobierno de España aprobará una regularización extraordinaria de migrantes. ¿Quiénes podrán acceder a este beneficio?

Parte de la nueva estrategia también incluye una revisión más profunda del régimen de exención de visados con países como Colombia, Brasil, Argentina, Japón o Estados Unidos, con el objetivo de “garantizar el cumplimiento continuo y evitar el uso indebido de los viajes sin visado”, explicó el comisario.

Colombiana contó en TikTok los errores que le costaron que le negaran la visa a Estados Unidos
Colombia deberá velar por la calidad de los migrantes hacia Europa Foto: Getty Images

Los cambios forman parte de una primera estrategia de visados de la UE que la Comisión presentó junto con un plan quinquenal de migración y asilo, destinado a enfrentar los desafíos de los próximos cinco años, reducir la migración irregular y luchar contra las redes de tráfico de personas, con iniciativas que van desde la digitalización de procesos hasta la simplificación del reconocimiento de cualificaciones profesionales.

Uno de los elementos clave en la nueva política es la vinculación del artículo 25 bis, que ahora obliga a que la cooperación en la readmisión de migrantes irregulares sea un factor para conservar la exención de visado. Si un país no colabora con estos retornos, las autoridades europeas tendrían la potestad de suspender o restringir temporalmente la exención.

Dólar cerró a la baja este 29 de enero: precio oficial de la moneda

En la misma línea se sitúa la Estrategia Europea de Asilo y Migración. Estos son los objetivos políticos de la Unión en esta materia para los próximos cinco años, que están basados en el uso de “una diplomacia migratoria firme” para afrontar estos desafíos.

Más de Mundo

La transformación de Venezuela en un petro-Estado, tras la nacionalización de 1976, socavó las bases de la democracia. Hoy, de nuevo, se quiere plantear la utopía de un país rico en petróleo, pero sin democracia.

Estados Unidos elimina algunas sanciones al petróleo venezolano con una licencia clave que reabre el mercado

x

Liam Conejo Ramos, niño de 5 años detenido por ICE, no está bien de salud: inquietantes palabras de la madre del menor

Alza 900% precio del transporte de petróleo colombiano en Ecuador

Ministra de Ecuador arremete contra Colombia tras ruptura comercial. “A los mejores clientes hay que tratarlos bien”

Nueva reforma petrolera en Venezuela bajo el mandato interino de Delcy Rodríguez

Histórico: Asamblea Nacional de Venezuela aprobó reforma petrolera que rompe con el chavismo

X

“No renunciamos a la misión”: enviado de Trump lanza advertencia mientras Minneapolis sigue en tensión por operativos migratorios

Cancilleres Gabriela Sommerfeld de Ecuador y Rosa Villavicencio de Colombia.

Hubo reunión de cancilleres entre Colombia y Ecuador tras crisis diplomática; esto acordaron en el primer encuentro

Nuevas regulaciones de la UE para países sin visado

Oficial: Estos son los cambios en la política de visas de la UE que podrían afectar a los colombianos este 2026

La donación de sangre tiene grandes beneficios para el cuerpo de quien aporta a esta causa.

Alerta roja: tormentas invernales dejan reservas de sangre al límite en EE. UU.

Delcy Rodríguez salpicada en caso de corrupción en España

Escándalo en España: Delcy Rodríguez habría compartido información sobre financiación irregular de un partido político

X

Donald Trump ordena reabrir el espacio aéreo de Venezuela: primeras medidas para la reactivación definitiva de las relaciones

Noticias Destacadas