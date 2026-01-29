Dólar cerró a la baja este 29 de enero: precio oficial de la moneda

El dólar terminó la jornada de este jueves con un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, lo que benefició el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 29 de enero, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.643, lo que significó una reducción de $22 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.665.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $36, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.679.

Frente a la volatilidad de la moneda, registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que alcanzó durante la jornada es de $3.682, mientras que el precio más bajo registrado al cierre fue de $3.641. El promedio cotizado se encuentra en $3.661.

Cómo amanece el dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 29 de enero

En cuanto a las negociaciones, la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,430 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 728,85.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, registra un comportamiento a la baja, pues presenta una variación del 0,18 %, llegando a las 96,105 unidades.

El dólar cayó en la jornada de este 29 de enero. Foto: Banco Unión

El déficit comercial de EE. UU. se amplía sustancialmente en noviembre

El déficit comercial de Estados Unidos se amplió sustancialmente en noviembre con un aumento de las importaciones, según datos gubernamentales publicados el jueves, lo que revierte una inesperada fuerte caída del mes anterior que fue celebrada por el presidente Donald Trump.

La brecha comercial se disparó un 94,6 % en noviembre hasta los 56.800 millones de dólares, según datos del Departamento de Comercio, acercándola a los niveles observados en junio y agosto de 2025.

Las importaciones estadounidenses aumentaron un 5,0 % hasta los 348.900 millones de dólares, mientras que las exportaciones retrocedieron un 3,6 %, a 292.100 millones de dólares.

Los analistas en general esperaban que el déficit creciera, pero la expansión del jueves fue superior al nivel proyectado por encuestas a economistas realizadas por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal.

A principios de mes, Trump se jactó de una caída previa del déficit comercial de Estados Unidos hasta su nivel más bajo desde 2009, atribuyéndola al éxito de sus políticas económicas, incluidos los aranceles.

Pero los economistas han señalado que el aumento de las exportaciones observado en las cifras de octubre estuvo significativamente influido por el comercio de oro.

Durante el último año, las cifras comerciales de Estados Unidos se vieron muy afectadas por las oleadas de aranceles de Trump. Esto se debe a que las empresas se apresuraron a abastecerse de inventario antes de los aumentos previstos en los gravámenes.

Las exportaciones durante el penúltimo mes de 2025 retrocedieron un 3,6% con respecto al mes anterior, es decir, casi 11.000 millones menos, mientras que las importaciones aceleraron un 5%, lo que supone 16.800 millones de dólares adicionales en bienes y servicios adquiridos fuera de las fronteras estadounidenses.

Una nueva puerta para salir de las deudas: así cambió la ley de insolvencia en Colombia

En el apartado de bienes, la caída de las exportaciones afecta principalmente a los bienes y materiales industriales, empezando por el oro no monetario, así como a otros metales preciosos y al petróleo. Los productos farmacéuticos también registraron una fuerte caída en noviembre.

Las importaciones, en cambio, aumentaron principalmente en los productos de consumo, empezando por los farmacéuticos, así como en los equipos informáticos y los semiconductores. A la inversa, los accesorios informáticos y los equipos industriales están en retroceso.

Las exportaciones e importaciones de servicios, por su parte, solo variaron marginalmente en el mes de noviembre.

La moneda americana fluctúa de manera descendente en la jornada de este jueves. Foto: Adobe Stock

En cuanto a la distribución geográfica, México, Vietnam y Taiwán fueron nuevamente en noviembre los tres países con los que Estados Unidos registra el mayor déficit comercial, por delante ahora de China y la Unión Europea (UE).

Suiza fue en noviembre el país con el que Estados Unidos tuvo el mayor superávit comercial.